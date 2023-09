La intención de ayudar a los demás la convirtió en bombera

Entre Ríos.- Rosario Manavella y Carolina Lencina son nuevas y flamantes integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Viale. Luego de 9 meses de capacitación teórica/práctica, lograron superar la evaluación final, recibiendo la bienvenida por parte de la Asociación.

El Observador se contactó con Carolina para conocer qué la empujó a esta profesión: “Es cuestión de pasión y aspectos que a una le nace por ese voluntariado, porque no todos están dispuestos a aceptar un desafío de estas características sin un pago”.

Con 20 años y luego de haber estudiado hasta 4º Año (tiene intención de retomar para culminar el secundario), Caro llevó a cabo la capacitación en Viale. “Tengo varios conocidos en el Cuartel porque estuve conversando con ellos desde mi intención en sumarme. Me gustó el ambiente y me están aconsejando en todo, me entusiasmé y acá estamos”, añadió.

Con pocos días en el Cuerpo Activo, aún no ha participado en una intervención. “Hay algo de ansiedad, de sentir esa adrenalina ante una primera salida, la de experimentar el momento”, confesó.

“Lo que más me importa, desde el primer momento en que decidí ingresar, fue ayudar a los demás. Somos 11 Bomberos en el Cuartel y todos estamos detrás del mismo objetivo. Siempre se necesita más gente, indudablemente, una dialoga con las personas cercanas para contarles lo que se hace en la institución e invitarlas a formar parte”, narró. Las capacitaciones estuvieron a cargo de Gabriela Zárate, procedente de Santa Fe y Emanuel Dalinger, jefe del Cuerpo Activo.

“Nos brindaron conceptos sobre temas variados, por ejemplo incendio en estructura, incendios forestales, socorrismo, tratamiento rápido de heridas, traumas, materiales peligrosos, empleo y uso de las herramientas, el uniforme para protección personal en cada siniestro y demás”, concluyó.

Fuente y foto: desdeentrerios.com.ar