La Federación de Bomberos Voluntarios cargó contra la Provincia

Catamarca.- Uno de los representante de la Federación de Bomberos Voluntarios en Catamarca, Alfredo Gómez en diálogo con LA UNION reclamó al gobierno provincial la asistencia económica para los cuarteles y cuestionó al Ministerio de Seguridad por la supuesta falta de interés para resolver cuestiones que habrían sido planteadas oportunamente.

Gómez dijo que los cuartes que funcionan en las distintos departamentos de la provincia se están sosteniendo con lo que pueden, ya que la mecánica y repuestos para los vehículos son costosos, y sin un fondo destinado para la reparación y mantenimiento de las unidades es casi imposible poder afrontar un gasto de esa magnitud.

“El tema de seguridad para los bomberos es algo que no podemos seguir parchando, y este Gobierno no lo entiende y no le interesa. Somos 350 bomberos voluntarios cubriendo más del 80 por ciento de los incendios y accidentología de toda la provincia, sin embargo no nos ayudan”, lamentó Gómez.

Neumáticos

Señaló que actualmente, cada neumático para la autobomba tiene un costo aproximadamente de 80 mil pesos, que multiplicado por la cantidad de neumáticos por unidad, la cifra estaría cercana al medio millón de pesos. Frente a este costo elevado, desde la Federación se solicito al Ministerio de Seguridad a cargo de Gustavo Aguirre la donación o préstamo de un par de neumáticos a medio uso. Aseguran que hasta la fecha no obtuvieron ningún tipo de respuesta.

“Mientras apaguemos el incendio no les importa más nada. Ahora cuando se produzca una víctima, ahí saldrán los políticos a echarle la culpa a los bomberos”, sentenció.

Acuartelamiento

También se refirió al acuartelamiento de los bomberos de Andalgalá y señaló que la falta de fondos para costear los gastos que demandan los trabajos de mecánica de los vehículos fue uno de los detonantes de la medida de fuerza que llevo a cabo el martes pasado.

“El problema de Andalgalá es un ejemplo claro de las condiciones por la que pasan los cuarteles de toda la provincia”, dijo Gómez.

Añadió que la decisión de acuartelarse no fue algo antojadizo y comentó que se llegó a esa medida porque el camión estaba en reparación y sin el dinero para retirarlo. Aclaró que el cuartel siempre permaneció activo con la guardia correspondiente y con otros vehículos de rescate.

Además explicó que esta situación también se replica en otros cuarteles de bomberos voluntarios, citó el caso de Valle Viejo y FME que días atrás trabajaron en un incendió por más de 4 horas, sin recibir ningún tipo de colaboración de las comunas y ni de la provincia.

“Todo el mundo llamaba porque el incendio sobre ruta 1 peligraba de alcanzar algunas viviendas, sin embargo los funcionarios ninguno se atinó a preguntar si necesitamos combustible o algún otro elemento. Esto habla a las claras del desinterés de los gobiernos”, disparó.

Fondos

Confirmó que a julio de este año los cuarteles aún no recibieron la ayuda que corresponde al periodo 2020 y tampoco saben de cuánto será la asistencia para el 2021.

La falta de financiamiento no les permitiría en principio poder prever acciones a desarrollar en los cuarteles. Sin partida presupuestaria no pueden planificar en tiempo y forma el mantenimiento o la reparación de la flota de vehículos, el pago de un seguro de vida de cada bombero, entre otras cuestiones elementales para quienes trabajan cara a cara enfrentado situaciones límites.

Legislatura

“El bombero no tiene problema para salir a ayudar, esa es su misión, si tiene que arriesgar su vida lo hace, pero lamentablemente y a un año un medio de pandemia, de los bolsillos de los cuarteles salió para los barbijos, alcohol para desinfectar lugares y nadie de la provincia pregunta nada. El Gobierno tiene mayoría en las dos Cámaras legislativa y no pudo resolver el proyecto de ley para asistencia a los bomberos. La Ley se aprobó pero no está reglamentada. Diputados y senadores planifican hasta el café que van a consumir por año, me pregunto cómo hacemos en una institución que tenemos que salir a proteger la vida de la gente y no tenemos presupuesto”, expresó Gómez.

Dijo que los miembros de la Federación plantearon al Ministro de Seguridad, que se avance en la reglamentación y aplicación de Ley que dispone la asistencia económica para los bomberos voluntarios. Pero que ante el nulo avance de la legislación, solicitará una reunión con los presidentes de bloques de ambas Cámaras legislativas a fin de plantear, la reglamentación de la ley o su modificación en caso de ser necesaria.

“La semana pasada en el accidente de la Cebila asistieron los bomberos voluntarios de Pomán. Es importante tener en cuenta que los 30 bomberos que tiene la provincia están en la Capital, lo cual, en caso de un incendio en Santa María o Andalgalá como hacen para llegar, es casi imposible. El rol de los 350 bomberos voluntarios que estamos distribuidos en todo el territorio es clave y necesario y además le cuesta cero peso al gobierno”, concluyó Gómez.

