Jefa de bomberos denuncia ser víctima del machismo

Ana Mayor, gerente del Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora, denuncia en una carta el trato machista de parte de sus subordinados, bomberos de la Diputación de Zamora. En el escrito, remitido a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Mayor apunta que una llamada realizada por error por parte de un trabajador del servicio de extinción de incendios le permitió escuchar “carcajadas, burlas, mofas y comentarios asquerosamente machistas y pueriles hacia mi persona. No daba crédito. Es absolutamente cierto que estos machitos, en grupo, se crecen”, asegura la gerente del Consorcio Provincial de Bomberos.

Mayor plantea acudir a los tribunales para denunciar los hechos, que suponen que “yo, que jamás me había encontrado con machistas a lo largo de mi vida profesional, tenga que sufrirlos ahora en primera persona”. La zamorana , que lleva menos de un año al frente del Consorcio Provincial de Bomberos, destaca con todo que las actitudes denunciadas no son generalizadas. “Gracias a los compañeros bomberos que han creído en mí y me han mostrado su respeto”, asegura.

Fuente y foto: www.elperiodico.com