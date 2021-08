Investigan si un bombero acosó y maltrató a una compañera

Misiones.- Una investigación interna apartó a dos bomberos del cuartel de Puerto Iguazú hasta que la Justicia resuelva la situación. Se trata de una denuncia por acoso sexual y maltrato que se originó el pasado 24 de febrero, cuando el cabo Débora C. (46) elevó una nota a jefatura de Bomberos Voluntarios de la localidad denunciando una situación de acoso por parte de su colega Walter R.

La denunciante considera injusta su situación actual e incluso denunció que el hombre siguió trabajando, pero desde la institución informaron que la ley de Bomberos les permite mantener a ambos apartados. Adelantaron que recién se tomará una decisión acerca de la carrera de ambos cuando la Justicia se expida.

Según el testimonio de la denunciante, el escrito que elevó jefatura citaba a cinco testigos. Además hizo referencia como antecedentes a notas elevadas a Jefatura, donde quedaron asentadas quejas de maltrato por parte del denunciante hacia otras mujeres del cuartel.

Esos hechos datan del año 2018 y todos esos escritos hablan de maltrato psicológico, además especificaba que el acoso fue por mensajes de WhatsApp fuera del horario laboral.

Una vez recibida la denuncia comenzó una investigación interna y apartaron al acusado por 30 días. “Después que iniciaron la investigación, me notificaron y me comunicaron que ninguno de los testigos había apoyado mi denuncia y me recomendó el segundo jefe, Walter Bareiro, que realizara la denuncia en la Comisaría de la Mujer, pero ya no contaban con las pruebas necesarias para darle la baja al denunciado”, contó la denunciante a El Territorio.

“Yo seguía dentro del cuartel hasta que Walter presentó un certificado de antecedentes de buena conducta, solicitó el ingreso y lo admitieron. Días después hubo una discusión y me apartaron a mí y él quedó adentro. Me parece injusto que yo estuviera apartada y él no. Actualmente lo apartaron, pero yo no quiero estar fuera del cuartel siendo la víctima” recalcó.

Y añadió con firmeza: “Al tiempo de estar apartada me dijeron que podría optar por la baja, por una suspensión o podía renunciar, pero no considero que esté bien. Yo soy la víctima y debo salir porque protegen a un acosador”.

Desde el cuartel de Bomberos, el segundo jefe Bareiro explicó a este medio que se hizo una investigación interna, pero la denunciante no presentó las pruebas necesarias. “Nosotros nos regimos por la ley de bomberos y no somos jueces. Es un hecho que ocurrió fuera del cuartel, es por eso que lo más justo es que resuelva el problema la Justicia. Una vez que esté el veredicto en base al dictamen se tomará la medida correspondiente”, puntualizó.

