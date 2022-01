Intenso trabajo de Bomberos en los incendios en la isla Puente de Paraná

Entre Rios.- Bomberos voluntarios y zapadores de Paraná y brigadistas de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de Prefectura trabajaron durante toda la jornada de hoy para apagar el fuego en la isla Puente de Paraná. Hasta últimas horas de este domingo se realizaron tareas de combate y control del fuego detectado en la isla Puente. El trabajo se realizó por tierra y por aire, con un helicóptero gestionado por el gobernador Gustavo Bordet.

Participaron bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, brigadistas de la Policía de Entre Ríos, y personal de Prefectura que colaboró con el traslado de las personas, con la coordinación logística de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Las tareas continuarán mañana en algunos focos activos que quedan en el norte y sur de la isla.

Las altas temperaturas, la sequía y la bajante del río aumentan el riesgo de incendios. Desde el gobierno provincial piden a la población extremar las medidas de prevención: no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio.