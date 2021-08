Impulsan un cuartel de bomberos voluntarios en Uribelarrea

Buenos Aires.- En la sesión ordinaria del último jueves el bloque de concejales del Frente de Todos propuso la creación de un cuartel de bomberos voluntarios en la localidad de Uribelarrea.

Como primera medida se sugirió que el Ejecutivo convoque a una comisión de trabajo conformada por representantes del municipio, la comisión directiva del cuartel central, instituciones y fuerzas vivas de Uribelarrea y El Taladro.

“Con esta idea buscamos visibilizar un viejo anhelo de la comunidad de Uribelarrea. Es una empresa difícil, trabajosa, que requiere tiempo y muchísimo empuje. Seguramente los vecinos se irán sumando de a poco. Necesitamos darle una organización y un puntapié inicial” dijo Leonel Fangio durante la defensa de la propuesta en el recinto.

Desde la bancada de Juntos por el Cambio Claudia Pelereteguy le recordó que en 2010 la oposición presentó un proyecto similar que fue enviado a archivo con el argumento de los elevados costos implicaba su implementación.

Asimismo, le recordó que en 2016 su bloque pidió crear un destacamento bomberil en Máximo Paz, que también fue rechazado por el oficialismo. En 2019 se presentó un tercer proyecto que le solicitando al Ejecutivo la gestión de un terreno dentro de la localidad para situarlo, iniciativa que aún está en comisiones, sin definir.

“Creemos necesario crear una comisión de trabajo en Uribelarrea para realizar el análisis de factibilidad, recursos financieros, espacio donde se emplazaría, equipamiento y disponibilidad de recursos humanos para cumplir el rol” dijo Pelereteguy.

“Nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa porque es sumamente necesario para Uribelarrea, pero también solicitamos la creación gradual de los destacamentos de Máximo Paz y Ruta 3, donde el factor tiempo de llegada es clave, y así demostramos que los vecinos de las otras localidades tienen los mismos derechos que los de Uribelarrea”, añadió.

Por otra parte volvió a solicitar “más recursos” para los bomberos y trajo a colación que le oficialismo rechazó meses atrás la iniciativa de actualizar los montos que recibe la institución a través del adicional de Defensa Civil y Bomberos. Subrayó que contar con más recurso le permitiría a la institución “adquirir vehículos con sus propis fondos sin la necesidad de esperar subsidios electorales”.

Fangio, en tanto, le respondió que “Sería lindo debatir sobre el proyecto actual y no sobre temas del pasado. Desconozco lo que se debatió en 2010. También es cierto que en 11 años se modificó mucho la situación del corredor de la Ruta 205. No digo que no sea necesario un cuartel en cada localidad, pero hay que pensar estratégicamente”.

