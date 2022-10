Impresionante incendio de una fábrica de plásticos en La Tablada

Buenos Aires.- Al menos 10 dotaciones de bomberos trabajaban esta mañana para sofocar las llamas de un impactante incendió que se desató dentro de una fábrica de plásticos de la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

El siniestro comenzó pasadas las 9 de la mañana en una empresa ubicada entre las calles Chiclana y Catriel, y por el momento no hubo que lamentar víctimas fatales.

Debido a la magnitud del fuego, los vecinos que viven en las inmediaciones del predio tuvieron que ser evacuados y todo el barrio corre peligro ante el posible derrumbe de algunas de las paredes y medianeras.

“Recién pudieron ingresar los bomberos pero no podían tirar la puerta, no estaba el dueño y no podían entrar”, dijo una vecina a TN, cerca de las 11 horas.

Además, la mujer confirmó que les advirtieron que “hay peligro de derrumbe de las paredes” y señaló que “es muy fuerte el humo que sale del lugar”.

“Es una zona de fábricas pero es la primera vez que pasa algo así, la gente de las casas aledañas está muy angustiada”, relató.