Estudian abrir expedientes disciplinarios a bomberos que protestaron

ALICANTE.- La protesta laboral protagonizada por un grupo de alrededor de 40 bomberos del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS) de Alicante durante el desarrollo del pleno ordinario de marzo, este jueves, para reivindicar mejoras organizativas en el servicio, la adecuación de sus instalaciones y el incremento de sus retribuciones por servicios extraordinarios podría tener consecuencias más allá de la condena pública formulada por el equipo de gobiero tras los hechos, y de las disculpas planteadas por la plataforma que agrupa a los manifestantes. Cuando menos, el Ayuntamiento de Alicante ha iniciados estudios para la apertura de un expediente disciplinario y sancionador contra dichos manifestantes que «se enfrentaron de manera agresiva a los policías locales e intentaron con una actitud violenta asaltar el Salón de Plenos durante la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo», según informan fuentes municipales, a través de un comunicado.

La portavoz del gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha recalcado este viernes que la plantilla del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) se ha incrementado en 47 plazas desde 2012, al tiempo que se han incrementado las retribuciones un 14% en el último año y un 15% en 2023. Además, en relación con las condiciones laborales del personal SPEIS de Alicante, Cutanda ha precisado que la plantilla del cuerpo ha pasado de 132 plazas en 2012 a las actuales 179, con un incremento de 47 efectivos, y ha recalcado que el aumento salarial para el personal del servicio ronda el 30% en los dos últimos años tras dos subidas del 14% y del 15% en esos ejercicios.

Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento ha realizado entre 2020 y 2025 inversiones por más de seis millones de euros en nuevos vehículos, equipamiento y reformas. «A esta cantidad hay que añadir otros tres millones más incluidos en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto del Speis para este año», ha añadido. «Además, en 2023 se habilitó por primera vez en el servicio un contrato para el mantenimiento del parque móvil de 360.000 euros hasta 2027. Y si se suma el capítulo 2 de gasto corriente en bienes muebles e inmuebles dotado con un millón más, la cifra destinada a los bomberos de Alicante en cinco años supera los 10 millones de euros», ha concluido.

«Comportamientos intimidatorios y amenazantes»

Cutanda ha reiterado su «frontal rechazo a estos comportamientos intimidatorios y amenazantes, que pusieron en riesgo la integridad física de los miembros de la corporación, municipal, público y demás asistentes» al pleno del Ayuntamiento. «Nos preguntamos hasta donde pretendía llegar ese grupo de bomberos en su forcejeo y cargando de forma tan agresiva contra los agentes, porque si hubieran conseguido romper y saltarse el cordón policial no sabemos qué hubiera podido pasar», ha señalado Cutanda. «Hubo personas en el Salón de Plenos que llegaron a temer por su integridad física», ha añadido.

La portavoz del Ejecutivo municipal ha recalcado que «estos comportamientos son absolutamente deplorables y no deberían repetirse nunca más porque cualquier reivindicación o discrepancia debe hacerse por otros cauces en los que no tiene cabida la agresividad ni la intimidación». Y ha añadido que «los alicantinos no se merecen que nadie amenace e intimide a sus legítimos representantes por mucha discrepancia que pueda haber y más si son funcionarios municipales los que recurren a la violencia».

Cutanda ha subrayado que las reivindicaciones de ese grupo de bomberos, «con independencia de que sean o no asumibles recuerdan otros episodios negros de asaltos a instituciones que creíamos superados en el marco actual de nuestra democracia», ha concluido.

Las reivindicaciones

Los manifestantes, agrupados en plataforma, ya se emitieron este jueves un comunicado en el que argumentaban que su protesta en el pleno se había producido ante «los repetidos incumplimientos del señor Alcalde respecto a los compromisos adquiridos con nuestro colectivo y tras múltiples intentos de diálogo fallidos, nos propusimos hacerle llegar, mediante varias vías, un documento con una serie de reivindicaciones para que las tuviera en conocimiento».

«Dado que no hemos tenido respuesta de recibo alguna, hemos procedido a entregar personalmente nuestro manifiesto durante la sesión del pleno», apuntaron, en ese comunicado. «Nos hemos dirigido hacia él para hacerle entrega en mano del mencionado documento, esta aproximación ha provocado una situación tensa ya que nuestros compañeros de la policía local, siguiendo instrucciones de sus superiores y como no puede ser de otra manera, no nos han permitido acercarnos. Lamentamos profundamente cualquier daño o molestia ocasionada, si ha sido el caso, no era nuestro deseo y pedimos disculpas por ello, nuestra única intención ha sido hacerle entrega al señor alcalde del manifiesto y se nos ha impedido», añadía la nota pública.

«no obstante, hemos entendido que los compañeros policías no tenían por qué estar soportando esa situación y hemos desistido abandonando el pleno pacíficamente. Esperamos que se haya dado la debida publicidad a nuestras demandas, pues son la base fundamental para garantizar un servicio de calidad y seguridad ciudadana. No son simples peticiones, sino exigencias legítimas», concluía dicho comunicado.

¿En qué consisten esas demandas en concreto? La Plataforma plantea diez puntos a los que se debería dar solución: la situación de los interinos y el escalafón de Mandos. la reforma Parque Auxiliar Jesús González Soria y la situación precaria en las dependencias de la calle Italia, el estado de parque móvil, mantenimiento y estado de las instalaciones; la regulación de las especialidades y activación de la URBA, la Central de Comunicaciones, los retenes en Tabarca y Logística, el establecimiento de las festividades, la equiparación horario con el resto de la plantilla, mejoras en la formación, con un proyecto, horarios y formadores, y la creación de una bolsa de guardias extraordinarias para cobertura de servicios mínimos.

En el caso de que no se aborden ese conjunto de mejoras, la Plataforma advierte de que «el dispositivo de la Cremà para las Hogueras de 2025 no está asegurado. Una parte significativa de los bomberos de Alicante no prestará servicio este año, y no es posible garantizar un operativo de seguridad en estas condiciones. En el pasado, la administración confió que cederíamos; esta vez la decisión es firme: no habrá marcha atrás. Hemos avisado con tiempo, y los responsables conocen la situación. Deben asumir que no se contará con los profesionales necesarios, lo que condicionará el desarrollo de los eventos. Nuestra motivación es garantizar un servicio público de calidad y mejorar nuestras condiciones laborales. La plataforma cuenta con el respaldo y compromiso suficientes, avalados por las firmas recogidas. Si la administración opta por medidas improvisadas, deberá asumir las consecuencias. Los bomberos no seremos cómplices de un sistema que nos ignora y opera sin garantías reales», abunda su manifiesto reivindicativo.