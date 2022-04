Entregan equipamiento a los Bomberos Voluntarios

Cordoba.- Los Bomberos Voluntarios de Villa María recibieron un donativo de equipamiento por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En la oportunidad estuvo presente el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, quien recorrió las instalaciones, manejó una unidad y elogió a los servidores públicos. «Me he quedado verdaderamente maravillado, no solo por el equipamiento, de la más alta tecnología universal, si no por el mantenimiento que se le ha realizado», afirmó.

Asimismo, destacó que el cuartel de Villa María «tiene recursos humanos altamente profesionalizados» y precisó que el sistema de Bomberos Voluntarios de Córdoba «es quizás el más profesional de la Argentina». «Para nosotros eso es materia de verdadero orgullo, y mucho tiene que ver con eso la figura de Gustavo Nicola y su equipo de trabajo», añadió.

Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta, destacó que la inversión en estos elementos asciende a los casi dos millones de pesos. El funcionario detalló que entregaron «un kit forestal de última generación» que no solo servirá «para trabajar en incendios forestales si no también en incendios de campo y por tener un espumígeno también podría llegar a ser un primer ataque de un incendio urbano».

Además, puntualizó que trajeron linternas, unas diez mochilas forestales que sirven para trabajar cuando se sube a la montaña y diez cascos vulcan con la correspondiente antiparra.

Fuente y foto: www.villamariaya.com