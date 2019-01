En Irapuato piden a Reyes otro capitán de Bomberos

Irapuato.- Los bomberos enfatizan que quieren un líder, no un jefe sordo a sus demandas. Los rescatistas trabajan bajo protesta pues aseguran que ninguna de sus demandas ha sido cumplida por las autoridades

Un nuevo año empezó y las demandas del cuerpo de Bomberos, quienes pidieron a los Reyes Magos mejores condiciones laborales e incluso un comandante nuevo.

A través de sus redes sociales, escribieron una carta a ‘Melchor, Gaspar y Baltazar’ en donde señalan que salen a cubrir sus servicios con mucha pasión y amor a su trabajo.

“Para este año, nos gustaría pudieran traernos algunos humildes obsequios que además de ayudarnos a brindar una mejor atención a la ciudadanía, nos ayudarían bastante a proteger nuestra integridad y podamos regresar sanos y a salvo a nuestro hogares con nuestras familias.

Acudimos a ustedes porque Santa, debido a una falla de última hora con uno de sus renos, le fue imposible acudir a nuestro llamado”, señalan en su carta.

Las peticiones son: equipos de protección personal “reales no sólo para la foto), pues los que prometieron las autoridades aún no les llegan ya que siguen atorados en la frontera; herramientas de trabajo para optimizar sus labores, uniformes pues los que se compraron hace 1 año ya no les quedan, dignificación de salarios y horarios, unidades en buenas condiciones, y un nuevo comandante “no queremos un JEFE, anhelamos un LIDER”, describen en su petición.

Fuente y foto: https://periodicocorreo.com.mx