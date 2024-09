Dos mujeres al volante de las autobombas de los bomberos Voluntarios

Entre Ríos.- Dos integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná, María Fernanda Sosa y Nadia Álvarez, rindieron días atrás y obtuvieron el Registro de Conducir para vehículos de emergencias, con sus categorías correspondientes para unidades de traslados de bomberos.

En diálogo con UNO una de ellas, María Fernanda Sosa, contó que forma parte del cuerpo activo de bomberos desde 2022 y que desde ahora tiene una mayor responsabilidad, como chofer en la institución.

«Ser chofer implica correr riegos y conectarme con una parte importante de bomberos. No se trata solamente del manejo de vehículos para emergencias, como pueden ser accidentes e incendios. Estoy realmente orgullosa», dijo y recordó su incorporación a la institución. «Mi deseo de pertenecer a bomberos voluntarios surgió de repente, a raíz de una nota que vi en un medio televisivo local en el que explicaban el alcance del accionar de un bombero y lo que implica para la sociedad. Allí mismo brindaban información sobre como inscribirse. Me inscribí sin dudarlo y desde ese momento mi compromiso y mi pasión no tienen fin», sostuvo.

Sosa recalcó que uno de los principales valores que la llevan a cumplir con su tarea diaria es la voluntad de ayudar, sin rédito económico y obtener como respuesta el agradecimiento de la gente además de la satisfacción de la acción cumplida. «El agradecimiento de las personas a las que llegamos, me llena el alma y es un gran cable a tierra», consideró.

Por otra parte, agradeció a la presidencia, jefes y compañeros de la institución por haber confiado en su persona para tamaña responsabilidad de ser chofer en el cuerpo activo a la cual orgullosamente pertenece.

Actualmente el cuerpo de bomberos de la capital entrerriana cuenta con seis mujeres, de las cuales Fernanda y Nadia son hasta ahora las habilitadas para conducir. Respecto del trámite, contó que rindieron para la categoría profesional tras una capacitación obligatoria y el examen práctico.

Fernanda trabaja en un sanatorio privado de la capital entrerriana y concilia sus horas de trabajo con la guardia activa en el cuartel, dos veces por semana y los sábados de intrucciones. Ama lo que hace y pretende continuar su crecimiento dentro del cuerpo de bomberos, para colaborar con su ciudad y con la gente.

Fuente y foto: www.unoentrerios.com.ar