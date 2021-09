Donan en Estados Unidos equipos para bomberos del Perú

Lima.- La organización Peruvians for Progress de Nueva Jersey, concretó con la fundación estadounidense The 911 Fund, Inc. una donación de equipamiento para los bomberos voluntarios del Perú.

Silvia E. Perez, presidenta de Peruvians For Progress, detalló que un contenedor de 20 pies, conteniendo equipos especiales para bomberos, será transportado en los próximos días al puerto del Callao, y será destinado a la municipalidad de San Borja en Lima, para su entrega al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cosmopolita 11 de dicho distrito limeño.

Stan Avilés, vicepresidente de The 911 FUND Inc, indicó que el costo estimado de esta donación de equipos se aproxima a los 200 mil dólares.

“Estamos deseosos de seguir ayudando a los bomberos peruanos, y tenemos planes de viajar al Perú para darles capacitación”, subrayó Avilés.

La donación consiste principalmente en equipos estructurales de rescate, insumos de protección personal para los bomberos, extensiones eléctricas para equipos, mangueras hidráulicas, motosierras, lámparas especiales en emergencias, generadores, ventiladores de aire a presión para remover la contaminación, compresor de oxigeno, mascarillas y otros equipos de primeros auxilios, según los coordinadores de ambas organizaciones.

Avilés, quien es Teniente de Bomberos en Nueva York, informó que, en los últimos años, la fundación The 911 Fund Inc. hizo donaciones de equipos a los bomberos en Argentina, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Paraguay, Haití, Panamá, España, Francia y otras naciones.

Explicó que desde el 11 de setiembre de 2001, en que se produjeron los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York, The 911 Fund, ha trabajado en forma voluntaria para donar equipos de incendios y vehículos de bomberos a más de 18 países, además de prestar la capacitación adecuada para desarrollar su preparación.

