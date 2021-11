Director de policía amenaza con desaparecer a los bomberos

Zitácuaro.- Lo que faltaba, el director de la policía de este municipio amenazó con desaparecer el cuerpo de bomberos locales, esto debido a que “le estorban” ya que su encomienda es que no se difunda la inseguridad que existe en el municipio.

El Comandante de Bomberos, José Luis Pérez Bernal, dio a conocer la serie de humillaciones, amenazas y prepotencia que el Director de Seguridad Publica Municipal, Carlos Chico Álvarez, que desde su llegada ha demeritado el trabajo del cuerpo de bomberos, al grado de querer desaparecerlos.

Otras de las ideas del mando policial es apoderarse de las las unidades que se tienen en la base de bomberos para dárselos a protección civil, y sean ellos quienes salgan a realizar los servicios de emergencia y bomberos solo atenderá los incendios.

Los bomberos acuden de manera cotidiana a brindar atención en los incidentes que se presenten en el municipio, desde un incendio, hasta una balacera como la ocurrida en el palenque clandestino donde hubo cuatro personas muertas y ocho heridos, todos atendidos por ellos.

La difusión de sus labores en redes sociales no es bien visto por el director policiaco, ya que exhiben la falta de capacidad de la policía para cuidar a los ciudadanos, argumentó que estará prohibido el uso de celular y de lo contrario les “fabricará” una carpeta de investigación en contra de todos los bomberos.

Pérez Bernal, comandante de bomberos señaló que su entrega es con el Edil, no con los mandos entrantes, que su profesión es ser bombero y de dejar el cargo el compromiso con la ciudadanía continuará.

«Si me corren yo seguiré siendo bomberos y siempre le voy a servir a la gente, así sea de barrendero seguiré haciendo mi trabajo con el mismo compromiso con la gente», las unidades dijo que no se las puede quitar, no es posible que esta persona no sepa como funcionan las cosas, «jamás podrán desaparecer al cuerpo de bomberos mientras se tenga el apoyo de la ciudadanía».

En este tema, Joel Vera Terrazas, abogado del Cuerpo de Bomberos, manifestó que lo que se está considerando es el tema de las amenazas que el titular de seguridad pública a ejercido sobre los comandantes y demás elementos, se va actuar de manera legal durante esta semana para presentar la denuncia formal por estos actos.

Fuente: cbtelevision.com.mx