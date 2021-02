Denuncian dudoso accionar de los Bomberos tras siniestro

Misiones.- Un incendio en la calle Haidinger del km.8 dejó en evidencia, según testigos, la falta de experiencia del personal de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Eldorado. Un incendio que comenzó en un departamento de la citada dirección terminó con otros tres hogares devastados a raíz del alcance del fuego.

Vecinos que presenciaron el siniestro en la madrugada del martes realizaron un fuerte reclamo hacia el personal que tiene a cargo Mario Flamer Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado.

Las quejas rondan por el dudoso desempeño a tal punto que en medio de tan urgente situación con dos dotaciones de bomberos no lograron sofocar las llamas que se originaron en un departamento y, ésta se extendió hacia otros alquileres, ya que se quedaron sin abastecimiento de agua y no contaban con una escalera necesaria para la acudir la ocasión. Por otro lado uno de los damnificados de 60 años manifestó a este medio que sufrió maltratos verbales por quien se presentó en el lugar como jefe a cargo.

No obstante los vecinos en medio de la desesperación sugerían algún que otro modo a los jóvenes bomberiles, (por lo que llegaron a pensar que se trataba de cadetes) para apagar el fuego, esta situación habría dejado al hombre que señaló ser jefe del escuadrón activo aún más nervioso por no poder controlar las llamas, por lo que tuvieron que solicitar ayuda del cuartel de la ciudad de Montecarlo.

Un hecho que sin lugar a duda quedará en la historia de tan prestigioso cuartel que años anteriores llegó a estar entre las mejores del país, dejó una ineficaz actuación ante la vista de testigos oculares del pasado martes. La duda por ahora ronda por la capacitación del personal, la gente se pregunta, ¿qué pasará si en la ciudad se desata un incendio de mayor magnitud? Ante las constantes consultas y con una variante más con la actual situación de la Asociación de Bomberos de la ciudad ante versiones de una posible desafiliación de la federación provincial en diálogo con Radio STOP, Waldemar Lauman Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones fue claro y contundente, » un escuadrón de Bomberos es una institución creada para salvaguardar vidas. Un bombero puede ser dirigente si es oficial con más de dos años en la jerarquía, aunque un dirigente no puede ser bombero”, dejando entrever que para asumir el rol debe haber vocación de servicio. Y explicó, “un jefe de bomberos debe haber estudiado, capacitado, rendido una carrera, debe contar con el conocimiento para estar a cargo de una dotación”.

Por otro lado indicó que, “los jóvenes que acudieron al incendio en el km.8 no pueden ser cadetes serían menores de edad y a un menor no podés llevar a un incendio eso no creo que haya sucedido, supongo que fueron aspirantes”. Ante esta situación aclaró, “tenemos una academia provincial de capacitación que funciona hace muchos años y cuenta con instructores a nivel nacional e internacional. Desgraciadamente en el 2020 no hubo capacitaciones por la pandemia. Pero este año queremos retomar los cursos a lo cual cada jefe de cuartel debe tener a los aspirantes dentro de las estructuras para enfrentar estas situaciones. Aquí el secreto es la constante capacitación no podés irte del cuartel con cuatro años de antigüedad, volver y ejercer, debes capacitarte. Un aspirante para actuar en un siniestro debe tener el examen aprobado sino tampoco puede intervenir”, remarcó.

“Un aspirante debe ser evaluado por la Federación si aprueba puede ascender, caso contario nunca podrá pensionarse. Esos son falencias de algunas asociaciones. Muchos creen que saben todo, y no saben nada, eso repercute en el accionar de los bomberos. Ocupar un cargo de bombero dirigir un incendio sin serlo es usurpación del cargo”, agregó.

Con respecto a este incendio del kilómetro 8 Lauman, sostuvo que, “escuché varias versiones enviamos a un chófer y a un bombero que es Subcomandante Segundo Jefe de esa unidad. No fue ningún aspirante. Lo único que solicitaron desde la Asociación de Eldorado fue un camión cisterna porque se quedaron sin agua, nunca pidieron más refuerzo, un camión autobomba porque lo tenemos todo a disposición y unidades disponibles. Hay protocolos que tenemos que cumplir. La clase dirigencial debe conocer su estatuto social, provincial y nacional. Ante de reclamar derechos debe cumplir con las obligaciones”.

Por último, ante trascendidos por presunta desafiliación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Federación Misionera, Lauman indicó, “de las empresas aseguradoras el 1 por mil salen para las federaciones lo cual ese monto debe ser siempre especificado por las asociaciones, las cuales deben registrarse todos los días. Si no hay un registro, estos subsidios no pueden ser destinados a los cuarteles que no están en regla y no deben registrase atrasos en la entrega con declaración jurada. Todo debe estar al día. Aquellos que quieran desafiliarse de la Federación, es simple el personal no va a poder jubilarse, no tendrán obra social y menos podrán recibir el subsidio provincial y nacional», culminó.

Malestar de los vecinos

Cabe mencionar que el miércoles último, uno de los socios de la Asociación realizará la correspondiente denuncia por el desempeño ocurrido el martes pasado en el km. 8 donde de un departamento quedaron desvastadas cuatro familias por las pérdidas materiales que causó el incendio.

