Denuncian discriminación en cuartel de Bomberos Voluntarios

Río Negro.- Un bombero voluntario de General Enrique Godoy denunció públicamente que fue víctima de discriminación dentro del cuartel, asegurando que se lo ha menospreciado por su estado físico y que se le ha impedido participar de intervenciones. Ante esta situación, realizó una exposición en una delegación policial.

«La falta de respeto hacia mi persona por mi estado físico, porque tengo sobrepeso, muchas veces se me ha tratado como alguien que no puede ir a las intervenciones, y se cuestionó mi higiene», expresó el bombero en diálogo con LCR.

El denunciante, quien cuenta con 16 años de servicio, manifestó que se ha sentido excluido en las salidas de los móviles y que sus propuestas para mejorar el cuartel no fueron tomadas en cuenta. «Siempre se me discriminó. Hice muchas capacitaciones y, sin embargo, pasa esto», agregó.

Según relató, hace cuatro meses dejó de asistir al cuartel debido a la presión que siente por la posibilidad de que le inicien un sumario administrativo y lo den de baja. «Estoy saturado», afirmó. Además, aseguró que hay al menos otros dos bomberos que atraviesan una situación similar.

Ante esta situación, LCR consultó al Jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Godoy, Cristian Fernández, quien negó cualquier tipo de discriminación. «Nunca se lo discriminó. Por reglamento provincial, los bomberos deben cumplir 30 horas mensuales. Este bombero, desde el 24 de septiembre, no se presenta a trabajar y no cumple con las horas requeridas, además no asistió a las intervenciones que se realizaron», explicó el referente de la institución.

Según indicó el Jefe del cuartel, se intentó citar al bombero para dialogar sobre su situación y sus inquietudes, pero no se presentó. También aclaró que el manual disciplinario de la provincia de Río Negro establece los compromisos que deben asumir los voluntarios y las sanciones en caso de incumplimiento. «Dependiendo la gravedad de la situación, se realizan distintos procesos, no es simplemente de un momento a otro abrir un sumario», aseguró el Jefe del cuartel.

Fuente: www.lcr.com.ar