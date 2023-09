Cuartel Amigo: proyecto de Bomberos de Cartagena que reúne a la familia

Cartagena.- El proyecto nace de la idea de la Directora de la Segunda Compañía y busca que las Bomberas y Bomberos no dejen de asistir al Cuartel por cuidar a sus hijos.

Una vez asumida como Directora de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, ubicada en la localidad de San Sebastián, Carolina Pardo, Bombera con 16 años de servicio, vio como algunas de sus compañeras se ausentaban a muchas de las citaciones o se alejaban, producto que estaban al cuidado de sus hijos. Esto repercutía directamente en faltas al reglamento y, por consiguiente, en castigos.

Es desde esa necesidad que nace «Cuartel Amigo», una forma de incluir a las Bomberas y Bomberos a las actividades de la compañía, a través de una guardería para sus hijos.

«La idea se concreta para que las Bomberas y porque no los Bomberos se unan y no se alejen, que no sientan un problema al cuidar a sus hijos y no caigan en un problema disciplinario».

Cuando Carolina propuso la idea de la guardería en sesión de Compañía, tuvo el apoyo unánime de la sala, lo mismo cuando fue presentado al Superintendente.

«El proyecto ‘Cuartel Amigo’, es básicamente mantener incluida a la Bombera en todas las actividades de la Compañía y que no se tenga que alejar. Cuando yo recibo a un Bombero recibo también a una familia. Las mujeres quieren ser y sentirse importantes, comprendidas y entendidas».

Respecto a la persona que se queda a cargo de los niños en la guardería, que se habilita en las dependencias del cuartel, es una profesional con toda la documentación y habilitada para trabajar con niños, de manera de resguardar y darle la tranquilidad al Bombero que su hijo va a estar en buenas manos.

«La guardería funciona cuando las actividades se expanden sobre las 3 a 4 horas, o en actividades importantes de la compañía o del Cuerpo de Bomberos».

Finalmente, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Paulino Aravena, señaló que «cuando lo planteamos en el Directorio General tuvo una excelente acogida y la apoyamos en todo. Estamos supero orgullosos como Cuerpo de Bomberos por esta iniciativa. Me llenaría de orgullo por carolina que esta idea se replique en otras compañías del país».