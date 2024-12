Conflicto: Auditaron el cuartel de bomberos de Santa Eufemia

Córdoba.- La localidad de Santa Eufemia fue noticia esta semana por la renuncia de 15 bomberos voluntarios por disconformidad de la gestión administrativa de la comisión actual. El primero en renunciar fue el jefe de bomberos y horas más tarde, el resto de los compañeros tomaban la misma decisión. En total eran 19 y con las bajas quedaron tan solo cuatro agentes disponibles para cualquier emergencia que demande el pueblo.

En la jornada de este sábado, la Dirección de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, viajó a Santa Eufemia y realizó una auditoría en el cuartel de bomberos. El operativo estuvo a cargo del Director de Protección Civil de la Provincia, German Barrera. Allí se dispuso la operatividad restringida del cuartel debido a que no cuentan con suficiente personal lo que impide garantizar plenamente el servicio. Se relevaron los libros de guardia para conocer con qué insumos, herramientas y recursos cuentan y constatar que coincida con lo que realmente utiliza y existe en el cuartel.

Continuarán con los trabajos de auditoría y la semana que viene realizarán otra revisión. El día lunes habrá una reunión de mediación con la participación de la intendenta de la localidad, Gisela Barrionuevo. Llamarían a asamblea extraordinaria y decidirían si renuevan las comisiones. En ese caso, deberían convocar a elecciones y elegir nuevas autoridades. Los vecinos del pueblo recibieron la información de la restricción de operatividad del cuartel.

El miércoles por la noche hubo una reunión clave entre ambas partes involucradas en el conflicto y la intendenta de la localidad. Como posible solución, la comisión ofreció llamar a elecciones para elegir una nueva gestión y ellos retirarse. La intendenta manifestó su intención para que se resuelva el conflicto lo más antes posible para poder reorganizar el cuartel y garantizar el servicio en su localidad.

El descontento del equipo de bomberos que renunció masivamente es multicausal pero el principal motivo es la manifestación de un descontento con la gestión administrativa de la comisión. “Hay un desacuerdo con el cuerpo activo y una de las variables es la del manejo de los fondos que ingresan. La comisión sin cuerpo activo no tiene razón de ser. Los bomberos plantean que no van a volver si la comisión no se retira”, declaró la intendenta.

Si bien cada cuartel tiene autonomía y autarquía administrativa, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba puede intervenir en caso que se presente alguna denuncia formal o alteración sobre la operatividad. Desde el organismo provincial afirmaron que están al tanto del conflicto interno que se generó en la localidad pero que no recibieron denuncias. Protección Civil puede habilitar o quitar operatividad a los cuarteles de bomberos.

Actualmente la comisión está precedida por Claudio Negro. La misma está integrada por siete personas entre presidentes, vocales, tesoreros y revisores de cuentas. Mediante un comunicado, la gestión informó a los vecinos que trabajaban en la resolución del conflicto y que en caso de requerirlo, cuentan con la asistencia de cuarteles de otras localidades.

En Córdoba hay 191 cuarteles de bomberos, cada uno de ellos recibe subsidios y fondos del Estado. Santa Eufemia recibió los primeros días de diciembre la visita de la vicegobernadora Myriam Prunotto quien entregó un aporte provincial de 25 millones de pesos que serían destinados a prevención y atención de emergencias.