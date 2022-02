CONAF destituye a su director regional tras polémica con Bomberos

La entidad dependiente del Ministerio de Agricultura indicó que esta decisión va en la línea de mantener las confianzas y la cooperación que han caracterizado a ambas instituciones. Además, afirmaron que no comparten comentario alguno que denueste el trabajo que realizan estos voluntarios.

Curiosamente el incendio registrado a inicios de esta semana en el sector de La Conchina en Paihuano, fue la chispa que encendió la llama de una nueva polémica entre Bomberos y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Esto debido a que su director regional, Eduardo Rodríguez, indicó a Mi Radio que la entidad de derecho privado tiene un sistema militar de ataque al fuego que posibilita que no pierdan gente, ni recursos como lo hace la institución bomberil. Aún más, fustigó que se quedaran apagando el siniestro hasta cerca de las 1.00 horas.

Palabras que tuvieron inmediata y contundente respuesta de parte del consejo regional de Bomberos que a través de un comunicado firmado por su presidente, Jaime Cortinez y su comandante regional, Juan Esteban Almonacid, condenó enérgicamente la declaraciones, “pues dañan falsamente la imagen de la institución y atentan contra la vocación y principios fundamentales de todo bombero y bombera, integrantes de una institución voluntaria y que entrega un servicio de emergencia a la comunidad de manera totalmente gratuita, pero que hoy es un referente a nivel internacional por su profesionalismo y perfeccionamiento, capacitándose constantemente para asumir responsabilidades que por ley corresponden a CONAF y que como institución hemos asumido ante la nula capacidad del Estado en nuestra región en estas materias”.

De este modo, afirmaron que como institución no pueden aceptar que se menoscabe la capacidad e idoneidad profesional de los componentes que integran sus filas, en particular la de bomberas y bomberos que concurrieron en ayuda del incendio que afectó a la comuna elquina.

Es así como aseguraron que se consideraría a Rodríguez como “un interlocutor no válido” en los procesos y emergencias que se puedan suscitar en la zona y asimismo elevarían los antecedentes ante su superior jerárquico, al considerar su declaración una ofensa a la institución, sus operaciones, todas las mesas de trabajo y acuerdos que han convenido conjuntamente.

Cuestionamientos que tuvieron resultados durante la jornada de este viernes, ya que la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal decidió destituir al director regional por sus, a estas alturas, desafortunadas palabras.

Alejamiento de la entidad​

“CONAF reafirma la importancia del trabajo colaborativo con Bomberos de Chile, especialmente en materia de incendios de interfaz urbano-rural y reconoce su gran labor y profesionalismo, por lo que en el caso específico de lo acontecido en la Región de Coquimbo, la dirección ejecutiva ha adoptado las medidas administrativas necesarias, solicitando al director regional el alejamiento de la corporación, en la línea de mantener las confianzas y la cooperación mutua que ha caracterizado a nuestras instituciones a la largo de la historia”, señalaron desde la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura.

Es más, respaldaron el trabajo realizado por la institución bomberil al manifestar que no comparten ningún comentario que denueste la abnegada labor de estos voluntarios a lo largo del territorio nacional, lo que se ve representado en la mesa técnica de trabajo que comparten y donde siempre se buscan las mejores soluciones a cualquier contratiempo que pueda surgir en el desempeño diario ante el combate de los incendios forestales.

“Cabe resaltar que, frente a un incendio forestal, existen protocolos técnicos para la declaración de los diferentes tipos de alerta, donde por supuesto uno de los centrales es el posible daño a sectores de viviendas, infraestructura crítica, como también el que se pueda ver afectada un área silvestre protegida del estado. El comandante de incidente, a cargo de la coordinación, es quien tiene la autoridad de solicitar la alerta a ONEMI, lo cual permite inmediatamente la integración de más recursos para el combate del siniestro”, añadieron desde la corporación.

Es una historia de larga data​

Al respecto, el presidente del consejo regional de Bomberos, Jaime Cortinez, aseveró que “esta es una historia de larga data. Hemos tenido varios acercamientos con CONAF para empatizar en el trabajo que realizamos ambas instituciones (…) nosotros siempre somos la primera intervención en los incendios forestales que por ley, son absoluta responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal. Hay una gran cantidad de incendios forestales que CONAF jamás se entera de que Bomberos los apagó”.

En relación al hecho particular sucedido en Paihuano, aseguró que si bien la cantidad de hectáreas que se quemaron no fueron tantas, se movilizaron 27 carros, 92 bomberos y hubo gastos que no son recuperados por la institución si no se levanta alerta amarilla o roja.

“El trabajo de la corporación al levantar una alerta nos permite recuperar los recursos que se invierten. Los que son bastantes”, concluyó Cortinez.