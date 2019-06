Comunicado de la Federación de Bomberos Vol. de Tierra del Fuego

C O M U N I C A D O : Desde esta Federación, ante las manifestaciones del gremio UTEDYC TDF que son de publico conocimiento, debemos destacar que nuestros representados, en particular y la sociedad en general, se deben algunas consideraciones para mejor entender por que se suceden algunas situaciones.

Esta conducción Federativa no solo ha peregrinado en la Legislatura durante tanto tiempo para conseguir herramientas normativas para TODOS los bomberos, y no como pasó en las anteriores gestiones para beneficio propio, sino que además en años anteriores ha peleado en reiteradas oportunidades ante las autoridades provinciales incluso con movilización y manifestaciones en la via publica, entre tantos reclamos y vías que utilizamos.

De mas esta decir que no damos trascendencia a la falta de educación en el comunicado emitido por la entidad sindical asi como manifestaciones públicas, porque entendemos que es parte del folclore la ofensa recibida.

También debemos destacar que desde nuestra mirada hay sindicatos propositivos y otros irracionales, cada uno sabrá que lugar ocupa.

Ahora bien, hoy se pretende hacer creer a la comunidad en general y a los bomberos en particular que no hacemos las cosas en pos del sistema de bomberos.

También debemos resaltar que nuestra intención, como lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo, es propiciar beneficios para TODOS los bomberos y no solo para los afiliados de UTEDYC.

Nuestra representatividad abarca a las/os mas 300 bomberas/os de la Provincia y no a un sector en particular de ese universo.

Nos encantaría poder hacer demagogia y posibilitar que el sistema voluntario de bomberos tenga un ingreso per cápita mas que digno, pero los recursos que recibimos no son solo para pagar sueldos sino para velar por el objeto social que es la seguridad de las personas y sus bienes, y esos ingresos destacamos son finitos.

No podemos olvidar que en el último año en el país se perdieron 300.000 puestos de trabajo registrado en forma directa e indirecta, razón por la cual hemos intentado capear la crisis de la mejor manera posible e intentando NO DEJAR A NADIE en la calle. De otra manera indefectiblemente el sistema, que ya esta en crisis, entraría en una irreversible recta final.

Ahora bien, debemos destacar que al gremio no lo vimos a nuestro lado cuando la decisión política de entonces nos recorto el 40% aprox de los ingresos de ley 736. No basta, como han dicho públicamente que intentaron que se realice una enmienda a la ley vigente para poder pagar sueldos por el solo hecho de preservar un sector en particular, sino que la ley de fondo que nos permita funcionar debe ser bajo otra mirada. También debemos resaltar que las condiciones de la vida y los aportes de los empleadores aquí en TDF es distinto a la del continente.

También se está dando el debate en el seno del Consejo Nacional de Bomberos los alcances de un convenio colectivo de trabajo que dificulta muchísimo el normal desenvolvimiento de los cuarteles.

¿Quizá debamos tener un sistema voluntario integral en todos los cuarteles y volver al momento donde los siniestros eran anoticiados por radio y televisión?. Seria retroceder 30 años.

No podemos dejar de mencionar que un cuartel en promedio posee como mínimo 35 personas, los más grandes entre 60 y 85, y ello importa gastos en dólares de equipamiento, capacitación, insumos, móviles, y sus correspondientes mantenimientos que deben adecuarse a un marco legal del cual no nos podemos evadir.

Pero aprovechamos este incordio, y de toda crisis surgen oportunidades, para poder comprometer al dirigente de UTEDYC, hoy electo legislador, para presentar 2 proyectos fundamentales hoy para nuestro sistema, el PRIMERO es volver a incrementar el aporte de ley 736 a sus orígenes del 2.3% de IIBB, y NO como hoy que es de 1.5%. y el SEGUNDO, que se instituya una ley para poder tener un régimen propio en la carrera de bomberos voluntarios de toda la Provincia, así podremos abonar salarios en consonancia con estos nuevos ingresos. De igual forma instar a su espacio político para que las nuevas autoridades puedan abonar la deuda generada por las gestiones gubernamentales desde el año 2007 a la fecha, autoridades que sistemáticamente han venido incumpliendo su pago en tiempo y forma.

También decimos que en los tiempos que corren, la posibilidad de articular los reclamos que entendemos justos para que el Estado asuma sus responsabilidades y abone lo adeudado, son mas agiles y no requieren manifestaciones altisonantes en la via publica, sabemos que hemos agotado muchas instancias para poder generar beneficios no solo para los asalariados sino para TODOS los bomberos voluntarios.

Quien preside la Federación de bomberos y este equipo de trabajo que me acompaña, tienen un estilo de no confrontación personal y propositivo de caminos alternativos de soluciones integrales por lo cual siempre estamos dispuestos al dialogo.

FEDERACIÓN ASOC.BOMBEROS TDF