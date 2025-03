Bomberos Voluntarios lanzó una colecta solidaria para los inundados

El pasado viernes un fuerte temporal azotó la ciudad de Bahía Blanca y desde entonces, no dejan de aparecer muestras de solidaridad con los damnificados a lo largo y ancho del país. Rosario no es la excepción.

Desde «Bomberos Voluntarios», en colaboración conjunta con las ONGs «Manos Solidarias» y «Rosario Solidaria» lanzaron una colecta desde el pasado domingo para colaborar con los inundados.

«Desde el primer momento nos pusimos a disposición, igual que las ONGs Manos Solidarias y Rosario Solidaria, que vienen trabajando con nosotros y colaborando para, desde el día domingo lanzar esta colecta en el horario de 9 a 18 horas», señaló entusiasmado Juan, uno de los referentes a Conclusión.

Si bien admitió que «el cuartel de bomberos es chico» enfatizó que «el corazón es grande». En ese sentido, explicó que la logística implica «acopio de los alimentos y demás en otro punto de la ciudad, pero el punto de recepción es en el cuartel, donde nuestros compañeros los clasifican, los ordenan según las necesidades y a posterior son trasladados».

Según precisó, las donaciones serán recibidas hasta el miércoles inclusive de 8 a 19. «Todo lo que se está recibiendo son alimentos no precederos, elementos de limpieza e higiene personal. Por el momento ropa no es necesario, no lo solicitaron y no estamos juntando. Sí alimentos no precederos y elementos de desinfección e higiene personal», aclaró.

Finalmente dijo que «dependiendo de lo que juntemos, seguramente traslademos todo en algún camión. El traslado se está coordinando con la Secretaría de Protección Civil de la provincia para poder llevarlo hasta Bahía Blanca».

Cabe recordar que el pasado viernes en Bahía Blanca cayeron 400 milímetros de agua en pocas horas, lo que generó el desborde de un canal y un arroyo que inundaron a varios sectores de esta ciudad y de las localidades de Ingeniero White y General Cerri. De momento se informaron dieciséis muertes, mientras que hay más de cien personas desaparecidas y decenas de familias evacuadas.