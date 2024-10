Bomberos Voluntarios de Emilio V. Bunge celebraron su 31° Aniversario

BUENOS AIRES.- Funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales oficialistas y consejeros escolares, participaron del acto protocolar por el 31° aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Emilio V. Bunge, llevado a cabo en las instalaciones del cuartel.

La ceremonia, realizada el 9 de octubre a las 19:30 horas, incluyó un emotivo cambio de Abanderados, la entrega de cascos y handies, y la designación de ascensos, reconociendo así la dedicación y el esfuerzo de los integrantes del cuerpo.

El Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Auxiliar Mauricio Martínez, dió la bienvenida a las autoridades municipales, a bomberos de localidades vecinas, instituciones y a la comunidad. En su discurso, Martínez expresó: “Es un año más para agradecer, en esta oportunidad, muy especialmente a quienes se siguen animando a querer ser y a ser”. Además, destacó el trabajo de la escuela de cadetes, que cuenta actualmente con siete integrantes y una nueva aspirante a bombero voluntario. También agradeció a la firma Remotti S.A. por su apoyo en la «puesta en valor del Móvil 12, nuestra Toyota con kit forestal, y del Móvil 15, Renault forestal».

Martínez hizo un llamado a redoblar esfuerzos, afirmando que «mientras estemos de paso, sigamos haciendo grande a esta fantástica institución».

El presidente de la Comisión Directiva, Omar de Carlo, también tomó la palabra para agradecer a los vecinos, resaltando: “Es increíble sentir el apoyo que toda la comunidad le ofrece a bomberos”. De Carlo concluyó su discurso con un deseo de que el próximo año continúe ese apoyo, afirmando que “esta institución no es de la comisión, no es de los bomberos, no es de los cadetes, es de todo el pueblo”.