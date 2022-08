Bomberos Voluntarios buscan avanzar en una nueva ley

Neuquén.- La comisión de Desarrollo Humano y Social (C) recibió a autoridades y bomberos de distintos cuarteles de la provincia y de la Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén, en el marco del debate del proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo provincial por el cual se sustituye el texto de la ley 3.075 de “Bomberos Voluntarios” para sumar beneficios a la tarea a través de contribuciones voluntarias, apoyo del Estado provincial, cobertura social y reconocimiento de los años de trayectoria.

Al respecto, Milton Canale, presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios y de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Plottier, expresó que “nuestra preocupación es que esta ley salga porque no somos ajenos a la situación económica nacional” y agregó que “el beneficio no es para nosotros como individuos sino para toda la sociedad”. “Cuando suena la sirena, no importa la hora, los bomberos dejan a sus familias y salen. La prioridad es que cobren lo que se merecen por todo los años de servicio haciendo eso por los demás”, comentó Canale.

Por su parte, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Chos Malal, Fabián Moyano, puntualizó en los detalles de la normativa en debate y remarcó la importancia que tiene para ellos que la misma tenga explícitamente la palabra “emergencia” en su articulado ya que “son las tareas de emergencia las que hacemos gratuitamente en contraposición con otras actividades que podemos programar con la comunidad y a través de la que podemos percibir algunos ingresos”.

Finalmente, Greta Arrúa, quien preside la asociación de San Martín de los Andes, detalló que “vestir a cada bombero nos cuesta 5 mil dólares” y añadió: “Cada vez es más caro mantener seguro a un bombero para que no se lastime y solamente vuelva cansado a casa pero entero”.

El cuerpo que preside Javier Rivero (MPN) se comprometió a continuar debatiendo en comisión el proyecto para poder incorporar las sugerencias y modificaciones propuestas por la Federación, así como escuchar otras voces que quieran sumarse al debate.

El proyecto de ley estipula, entre otros puntos, el reconocimiento a la trayectoria de 25 años de bomberos de toda la provincia y el apoyo estatal a los cuarteles que no alcancen un mínimo de ingresos equiparados al precio de cierto número de litros de gasoil para que pueda mantenerse actualizado pese a la inflación.

También estuvieron presentes junto a sus compañeros, los comandantes mayor Eduardo Solis y Lucas Venancio y el presidente de Bomberos de Senillosa, Carlos Mercado.

De la comisión C, formaron parte los diputados Javier Rivero y Germán Chapino, y las diputadas Ludmila Gaitán, Teresa Rioseco, Carina Riccomini, Soledad Salaburu, Ayelén Gutiérrez, Ayelén Quiroga y Laura Bonotti.