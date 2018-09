Bomberos no pueden reparar un móvil por falta de presupuesto

La provincia transita una de las épocas más propensas a incendios de pastizales y cañaverales por la sequía. En este contexto, Bomberos Voluntarios de Yerba Buena realizan numerosas salidas para asistir en este y otros tipos de emergencia. En una de estas salidas, el móvil 05 quedó fuera de servicio luego de haber sufrido un desperfecto en la parte eléctrica y se averió el tren delantero.

“Creo que somos uno delos cuarteles que ms salidas tienen. Y esto causa un desgaste mayor. Son unidades que están dispuestas a las emergencias. Por ejemplo, a este camión lo compramos hace dos años lo hemos remodelado”, detalló el Jefe de bomberos, Pedro Rodríguez Salazar.

El móvil que quedó fuera de servicio es uno de los que precisamente se utilizaba para asistir la quema de pastizales y cañaverales que es más intensa en esta época del año. “Junto al móvil 04 son los que están en más movimiento en esta época tiene que andar con la bomba continuamente, se mete en terrenos complicados, se rompen las gomas”, agregó. Si bien, el cuartel de bomberos voluntarios cuenta con recursos que brinda la comunidad a través de bonos contribución, no es suficiente. Aún se les adeuda un subsidio nacional que les podrían entregar en las próximas semanas. Sin embargo, se trata de un monto para gastos específicos que no tienen en cuenta este tipo de imprevistos.“No es solo un móvil. Arreglas uno y se rompe el otro porque los recursos no son los que esperamos nosotros para llevar adelante toda una flota, equipamiento y recursos humanos”, puntualizó Rodríguez Salazar.

Por otro lado, el jefe del cuartel aseguró que continuarán brindado servicios a la comunidad, sin embargo no descartó la posibilidad de restringir el área de intervención a Yerba Buena y Villa Carmela. Teniendo en cuenta que el cuartel cuenta con seis móviles de los cuales sólo cuatro se encuentran operativos, no pueden arriesgarse a desgastar estas unidades desplazándose largas distancias.

“Si bien tenemos algunos recursos adquirido gracias al aporte de la comunidad, necesitamos el apoyo local hay veces que no tenemos para afrontar gastos de esas características. Necesitas el mantenimiento de los móviles. Los recursos que tenemos, no son fijos y se acaban. Esta época es complicada. La comunidad es el respaldo que tenemos que siguen confiando y colaborando”, dijo.

Hoy el cuartel cuenta con 47 bomberos voluntarios y esperan que se consideren algunos proyectos presentados en el municipio y en el concejo deliberante para contar un fondo permanente. Esto permitiría profesionalizar la tarea y a comenzar a construir los cimientos del cuartel en un terreno que les fue donado. “Contar con un cuartel de Bomberos como corresponde en el municipio es muy importante. No tener cuartel de bomberos, es como no tener comisarias. Nosotros brindamos seguridad. Queremos diálogo con el municipio para que aporten su granito de arena porque, si bien nosotros asistimos a diferentes localidades, pertenecemos a Yerba Buena”, concluyó.

Fuente y foto: www.diarioyerbabuena.com.ar