Bomberos fueron a apagar un incendio y los amenazaron

Río Negro.- No fue una intervención más. Tras apagar un incendio en un comercio ubicado en calle Almirante Brown, casi España, los Bomberos Voluntario de Cipolletti fueron convocados por otro incendio que se originó alrededor de las 2:40 de la mañana de este domingo en el barrio Martín Fierro, en la zona de Puente 83.

Al lugar acudieron dos dotaciones y comenzaron a apagar las llamas de la vivienda. Mientras eso ocurrió, una mujer se acercó, acompañada por otros hombres y comenzó a increpar y amenazar con un cuchillo a los bomberos mientras apagaban las llamas. Ante esta situación, decidieron retirarse del lugar.

La situación generó malestar entre los vecinos y lo expresaron en las redes sociales. “La bronca no es contra los bomberos sino la policía que no hace nada cuando les dicen quienes prendieron fuego”, escribió una mujer. Según los bomberos, no es la primera vez que pasa una situación de estas características: “Es la segunda vez que nos amenazan, si tienen problemas entre ellos nosotros no tenemos nada que ver, nosotros vamos y hacemos nuestro trabajo”, manifestó uno de los bomberos.

Fuente: www.mejorinformado.com