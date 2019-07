Bomberos forestales denuncian que usan transmisores viejos

La falta de inversión de la Junta de Andalucía durante las últimas décadas ha provocado que el material con el que trabajan, entre otros, los bomberos forestales, sea, en algunos casos, más que antiguo. Esta herencia obsoleta provoca que, como denuncian desde este colectivo, trabajen con transistores que datan «de la época de Felipe González».

El Gobierno andaluz es consciente del problema de la falta de actualización de parte del material de este colectivo. De hecho, en alguna ocasión desde la Junta se ha hablado de la necesidad de inversión en material para actualizar los medios con los que cuentan el Plan Infoca. Este año, sin ir más lejos, el primero en que el nuevo Ejecutivo toma el mando del servicio contra el fuego en Andalucía, se ha aumentado en más de dos millones el presupuesto para el Infoca.

A estas carencias materiales le pone voz Pedro Sergio Blanco, delegado sindical en Málaga de los bomberos forestales por la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA): «Tenemos transmisores de la época de Felipe González, cuyas baterías duran tres horas, nos da miedo que en un incendio forestal grande nos quedemos incomunicados». Para el sindicalista, el estado de los materiales de trabajo es «deplorable» si se compara «con el que tienen los bomberos del Ejército o los de las ciudades». Asegura que trabajan con «vehículos pesados contra incendios en mal estado y con más de 20 años de antigüedad, maquinaria ligera, desbrozadoras y motosierras en muy mal estado y con más de 25 años de uso».

Los bomberos se quejan no solo de la antigüedad. También critican que las herramientas producen «ruidos y vibraciones» que les afectan a la salud. «Tenemos que usar este material durante todo el año. No tenemos un catálogo de enfermedades profesionales como en otros trabajos. En los últimos 40 años no ha habido una baja por este motivo y al final para que sean reconocidas como tales tenemos que acabar en los juzgados» denuncian.

«Nosotros lo que queremos es que con el nuevo Gobierno de la Junta las cosas cambien, que de verdad se note que aquí han dejado de mandar los de siempre y se nos atienda, porque hasta ahora la Agencia del Medio Ambiente no ha sido dirigida por auténticos profesionales, sino que era un cortijo», exponen.

«Los sueldos de un bombero forestal son muy bajos y están congelados, nos jugamos la vida por 1.100 euros al mes, trabajando de día y de noche, de lunes a domingo, con un plus de 60 euros este año que implica 60 guardias no presenciales de 24 horas donde tienes que estar localizado y a una hora del lugar de tu puesto de trabajo, así es imposible conciliar con la familia», añade Blanco.

