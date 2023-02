Bomberos españoles rescatan a una mujer que llevaba días sepultada

Se cumple una semana de la catástrofe vivida en Turquía y Siria, donde miles de personas han perdido la vida tras el terremoto que azotó a las dos ciudades.

Los equipos de rescate continúan en la búsqueda de aquellos supervivientes que aún logran resistir bajo los escombros.

Un equipo español, de bomberos y voluntarios de la Comunidad de Madrid han conseguido salva la vida a una mujer de 50 años tras pasar seis días sepultada. A pesar de que el rescate ha sido complicado, la mujer se encuentra bien

La responsable de ERICAM, Annika Coll ha declarado que: «Nos llamaron porque unos trabajadores de la construcción escucharon ruidos».

El único milagro no ha sido este. Una niña de 11 años y su padre también eran rescatados seis días después. La misma suerte ha tenido un chico de 23 años llamado Huseyin.

Por otro lado, la situación ahora en los hospitales es complicada. En Siria, un neurocirujano que trabaja en un centro sanitario en Idlib ha dicho: «Empecé a trabajar el lunes por la mañana, la mañana del sismo. Hasta el día de hoy, He estado seis días en el hospital y he trabajado todo el tiempo». «La mayoría de los pacientes están recuperándose, pero por algunos no hay nada que podamos hacer».