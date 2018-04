Bomberos enfrentados a Acadobom por usurpación funciones

SAN PEDRO DE MACORÍS.-Miembros del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, el más antiguo del país, denunciaron que un grupo de hombres afiliados en una institución identificada como Academia Dominicana de Bomberos (Acadobom), usurpan sus funciones de manera ilegal.

“Se hacen pasar como bomberos, usan nuestros símbolos, hacen réplicas de nuestra vestimenta y eso es ilegal, no nos oponemos a que hagan labores sociales, en favor de la comunidad, pero no vamos a permitir que se hagan pasar por miembros de nuestra institución, si no lo son”, afirma Rubén Darío de la Cruz, subjefe de los Bomberos en San Pedro de Macorís.

Según los denunciantes a este lugar se presentaron las brigadas de la Acadobom, sin estar sujeto a ningún protocolo y sin estar autorizado por las personas responsables de los operativos.

“Imagínese, ellos se han aparecido a donde estamos nosotros apagando un fuego, sin conocer el protocolo de actuación, sin estar autorizado, para esto, pero la gente los ve y cree que son los bomberos y eso crea inconvenientes, porque una persona que interviene en un incendio, debe tener conocer un protocolo, estar debidamente registrado”, afirma Rubén Darío De la Cruz Martínez.

Maritza Pérez, una mujer de gran labor comunitaria en San Pedro de Macorís, es la intendente de los Bomberos, en esta ciudad, al ser cuestionada sobre el problema que encaran con la Academia Dominicana de Bomberos, afirma que no es una persona de azuzar conflicto, pero aclara que se ve precisada a hacer la denuncias, por el problema que se suscitó en la playa en Semana Santa.

Pérez dijo que ya se han dado situaciones, en las que miembros de la Acadobom, se han hecho pasar como bomberos.

Los denunciantes mostraron recibos de una donación de combustible, del Ministerio de Salud Pública, a los Bomberos y que habría retirada por miembros de la academia. Esta situación se dio hace un año, pero según afirma Maritza Pérez, no había hecho la denuncia, porque no quería motivar un enfrentamiento.

Los bomberos de San Pedro de Macorís, denunciaron que el problema llegó a discusiones y reclamos de ambas partes, en la playa El muerto, porque los integrantes de la academia se presentaron allí, sin estar autorizados, sin conocer el protocolo oficial de las instituciones que estaban pautadas para los operativos de prevención de la Semana Santa 2018.

Los integrantes de la academia, habrían sido apresados por agentes policiales, por usurpar las funciones del Cuerpo de Bomberos, pero fueron liberados, luego de identificarse como parte de una institución no gubernamental, es decir, una ONG.

Tras el conflicto bomberos de otros pueblos de la región Este del país, han manifestado su apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís y su intendente, Maritza Pérez, a través de comunicaciones.

