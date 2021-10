Bomberos de Yerba Buena reclaman un cuartel propio

Tucumán.- Desde hace 13 años los bomberos funcionan en Solano Vera y Cariola y solicitan un lugar fijo para dejar de alquilar, y tener un lugar propio donde desarrollar las actividades que requiere un cuartel que tiene bastante actividad durante todo el año. En anteriores ocasiones sufrieron los casos de robo debido a que el lugar donde se encuentran no está adaptado para funcionar como cuartel.

“Si bien crecimos en equipos y en el grupo, pero lamentablemente no tenemos un lugar propio. Incluso se deterioran los equipos por no tener un lugar adecuado para resguardarlo y conservarlo. El Concejo Deliberante nos prometió hace mucho tiempo un espacio, pero lamentablemente todavía no lo tenemos”; indicó Rodríguez Salazar.

“Nuestra tarea es de prevención y tenemos que tener un lugar amplio para desarrollar nuestras tareas. Casi 350 situaciones por año atendemos, y en esta época se duplican la cantidad de salidas. Ayer tuvimos tres salidas, un principio de incendio en una zona boscosa, donde trabajamos para apagar el fuego. En Villa Nougués trabajamos en un sector privado, y en el Camino de Sirga sobre la caña de azúcar que el rastrojo estaba produciendo malestar entre los vecinos”; indicó el Director de Bomberos de Yerba Buena.

Fuente: tucuman.telefe.com