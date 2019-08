Bomberos de Tijuana se equipan con cámaras térmicas

TIJUANA.- Veinte cámaras térmicas serán destinadas a las 18 estaciones de bomberos en Tijuana, con estas se reducirá en más de un 50 por ciento los tiempos de rescate, porque permitirán que el rescatista pueda tener visibilidad del interior del lugar aún cuando haya poca luz y acumulación de humo.

Para poder obtenerlas, los elementos de la dependencia se dieron a la tarea de realizar rifas y actividades a fin de lograr con ello reducir los riesgos al entrar a una vivienda a combatir un incendio, ya que permite realizar un mapeo previo al ingreso.

El director de bomberos en Tijuana José Luis Jiménez, aseguró que gracias al esfuerzo realizado por los mismos bomberos y el apoyo del patronato ya se contará con al menos una cámara en cada estación.

“Llegaron con una propuesta lo que es la tropa, sobre este tipo de cámaras, que tres meses atrás ya se les habían entregado a los bomberos de Los Ángeles, llegan ellos, me hacen una propuesta , entonces nosotros vemos el como si adquirir algunas cámaras, se hace una rifa, ellos mismos hacen una rifa donde nosotros conseguimos los premios, se hace una rifa, empiezan a vender los boletitos y nos da la ganancia para comprar 10 cámaras, me acerco yo con el presidente del patronato, Peniche le hablo de la necesidad que nosotros tenemos, le enseño la cámara y le digo para que nos sirve y el patronato nos pone otras 10 cámaras, entonces son 20 cámaras que vamos a tener”

Y esque como siempre ante las carencias del departamento son los mismos elementos que buscan la forma de obtener herramientas y equipamiento que los apoyen a estar más seguros al salvaguardar a la ciudadanía.

Aunque el ideal sería que cada bombero tuviera una cámara térmica más se conseguirán 5 adicionales por parte del patronato para el área de materiales peligrosos y 3 para cada supervisor.

“Al momento de nosotros entrar a hacer una búsqueda, nos da entre 15-20 minutos dependiendo el área, la edificación con esta cámara nos va a reducir de 3 a 5 minutos , va a ser mucho más rápido, ya vieron ustedes la demostración como rápido ves tu a la persona y como nos va a ayudar a la detección de las temperaturas, de un incendio poder ver donde tenemos la mayor concentración para poder atacar el incendio de ese lado, muchas veces nos ha tocado incidentes donde llega el bombero y la misma gente nos dice hay alguien adentro, se meten dos compañeros y no hay absolutamente nadie, ya después dicen hay esque el niño o la persona se salió y estaba en otro lado, entonces con esta cámara van a poder accesar hasta un punto y poder hacer un mapeo del lugar para ver si hay alguien o no y no arriegarse de más”

Con este tipo de equipamiento la dirección de bomberos espera aumentar el número de rescates ya que el acceso al incendio será más sencillo y rápido.

fuente y foto: psn.si