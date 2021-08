Bomberos de Quilmes reanimaron a las mascotas tras un incendio

Buenos Aires.- En la tarde del sábado en una vivienda ubicada en Sarmiento y Paso se prendió fuego y los bomberos tuvieron que reanimar a las varias mascotas de la vivienda producto de la inhalación del humo. Aún no se sabe como se originó el siniestro, pero el daño fue parcial y los propietarios no se encontraban en el lugar. Además de Bomberos Voluntarios, trabajaron efectivos de la policía, Defensa Civil y personal de SAME.

Fuente: panopticosur.com.ar