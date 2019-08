Bomberos de Monte Caseros conmemoró su 40° aniversario

Corrientes.- Con motivo de conmemorarse el 40 º Aniversario de la Fundación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Monte Caseros “Bodas de Rubí” se llevó a cabo, en las instalaciones del cuartel, cito en Colón 643, un acto conmemorativo y descubrimientos de placas.

El mismo contó con la presencia de los Bomberos Activos, Miembros de la Comisión, el Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Andrés Iztueta, el primer presidente de la Asociación Estanislao Benítez, ex integrantes de comisiones anteriores, familiares de bomberos, socios y vecinos.

Hace 40 años un grupo de visionarios y hombres solidarios se reunieron en pos de un proyecto junto a miembros del centro de comercio, luego de un incendio sufrido por la “Panadería de la firma Borgo Hermanos” y fue así que un 1 de agosto de 1979 se comenzaba a solidificar un espacio comprometido con la sociedad de Monte Caseros, el que continúa en la actualidad con casi cuatro décadas de trayectoria institucional y es apadrinada por Bomberos Voluntarios de la Boca.

Dando inicio a la ceremonia hicieron su ingreso el cuerpo activo del cuartel de Bomberos Voluntarios y tras ellos, la bandera del cuerpo activo y la bandera Nacional. Posteriormente se entonaron las Estrofas del Himno Nacional Argentino y de inmediato se hizo un breve reseña de la institución recordando a sus primeros integrantes y también se recordó y reconoció a los primeros bomberos masculinos y femeninos Alcides Escobar, Saturnino Isaurralde, Francisco Morel, Ramón de la cruz Rodríguez, Roxana Monje, Moreina Virginia, María Goin y la primera bombero enfermera María de Jesús Ortíz, quienes formaron parte del cuerpo. Ellos, recibieron obsequios en su reconocimiento.

Durante el acto fue digno de destacar la presencia de quien fuera el primer presidente de la institución, Estanislao Benítez, como a cada uno de los presidentes de las siguientes gestiones, Víctor Leyes, Carlos Yudiche, Daniel Benítez Recio, Gabriel Krimer y Hugo Carlino, como así también al primer secretario Miguel Pierucci, todos ellos recibieron un reconocimiento de la mano del actual presidente de la asociación, Miguel Surur.

Luego, los socios fundadores aquellos primeros hombres que dieron el punta pie para forjar la entidad recibieron un certificado, Estanislao Benítez, Juan Carlos Borgo, Miguel Pierucci y Víctor Leyes.

Continuando con la ceremonia, el Jefe a cargo del Cuerpo Activo Miguel Sánchez dirigió unas palabras, “me siento muy agradecido de estar presente en este acto tan importante de esta asociación, en la cual estoy cumpliendo 30 años de bomberos en esta ciudad. En el trascurrir de estos años también he tenido muchos jefes y compañeros, quiero agradecer a quien fuera mi comandante Morel quien se encuentra presente y lamentablemente ya no está físicamente mi segundo jefe, Ángel Rodríguez. A ellos les debo lo aprendido, la disciplina y el respeto”.

“También agradezco la presencia de quienes fueron mis compañeros, con los cuales hemos salido de siniestro y teníamos que ir con lo puesto, no teníamos la seguridad y la indumentaria que hay ahora”.

“También quiero dar las gracias a la primera comisión directiva, quien fue el presidente Estanislao Benítez. Doy gracias a cada miembro, con ellos hemos trabajado en conjunto y se logra esto que ustedes ven. Estoy muy agradecido a Dios por darme la oportunidad de decir etas palabras, al cuerpo activo por trabajar codo a codo. Gracias a los presentes y a la comunidad por apoyar a bomberos”, finalizó.

Seguidamente, la Federación Argentina de Bomberos Voluntario hizo entrega de una placa a la asociación de Monte Caseros, como así también bomberos de Paso de los Libres, Colonia Libertad y Mocoretá hicieron entrega de obsequios a la institución en su 40 aniversario.

Acto seguido, fue invitado hacer uso de la palabra Estanislao Benítez, el primer presidente de la asociación, “es una bendición de Dios estar en este lugar junto a los que me acompañan, viendo nuestro proyecto realizando. En aquella oportunidad con mucho esfuerzo pusimos nuestro primer camión que lo sacamos del aeropuerto, estaba allí abandonado. Con el esfuerzo de la comunidad hemos logrado tener nuestra primera autobomba”.

“Antes de organizarnos como comisión viajamos a Buenos Aires para ver qué posibilidades teníamos en aquella época, en cuanto a la seguridad de la ciudad. Cuando llegamos fuimos al Cuartel de la Boca, allí nos dijeron que consigamos un chasis, pero no teníamos para comprar, es así que encontramos ese camión abandonado y con el esfuerzo de un grupo de vecinos y amigos, logramos armarlo lo llevamos, pusimos el 20% del dinero que faltaba y se logró fabricar la primera autobomba para la ciudad. A partir de allí, iniciamos los bomberos voluntarios de Monte Caseros. No teníamos bomberos éramos nosotros, armamos después la comisión, pero el logro y la satisfacción que teníamos no tiene precio” (…)

“Logramos de apoco el cuartel y mucho nos ayudó la comunidad montecasereña cuando se enteró que lo que estábamos haciendo era una realidad, también ayudamos a crear a los cuarteles de las localidades vecinas y en esta ciudad armamos la Federación de Bomberos Voluntarios de Corrientes y así conseguimos todos los beneficios para los bomberos” (…)

“Quiero felicitar a los bomberos de Monte Caseros por el trabajo, siempre estuvimos junto a ellos para que nada les falte, el orgullo nuestro, era que tuvieran todos los medios y las comodidades para salir a un siniestro. Sigan adelante nosotros ya hicimos el punta pie, es un gran orgullo para la ciudad y corrientes”, dijo.

Tras ello, Manuel Palacios Presidente de la Federación Correntina de Bomberos Voluntarios, dejó su mensaje, “es una gran satisfacción encontrarme aquí, estar en este aniversario y estar rodeado de amigos”.

“La Federación siempre destacó que el hecho de que se reconozca en estas fiestas de aniversarios a los fundadores, ellos fueron los ideólogos de aquel entonces, lo visionarios que vieron la necesidad que poder contar con un cuartel de bomberos. Es una fortuna que hoy Monte Caseros tenga este grupo de dirigentes y fundadores a 40 años, es casi un milagro”.

“Quiero reconocer el esfuerzo que se hizo sobre todo en las gestiones de Carlino y Surur que pusieron de si todo lo que pueden para mejorar, y esto es algo que la comunidad lo ve día a día, y sin ayuda de la comunidad ninguna institución de bien público existiría. Ellos, siempre tienen que estar respaldando el accionar de los hombres, porque es la única manera de que esto subsista”.

“Es una gran satisfacción para mi estar presente, porque estuve escuchando como fue el inicio de las cosas. Ojalá se repita siempre este acto, porque no se puede dejar de reconocer a aquellas personas que han puesto todo de sí en un primer momento, hoy ya está todo encaminado, pero había que dar el primer paso”.

“El progreso, el equipamiento y la capacitación debe ser el norte que guie los destinos de una institución para poder server mejor y más profesionalmente a la comunidad”.

Por su parte, el Presidente actual de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Monte Caseros, expresó, “Agradezco a todas las personas y al acuerpo activo que ayudó a organizar esta fiesta. Es una gran satisfacción escuchar las anécdotas que nos cuestan los fundadores de la entidad, y eso me hace sentir orgullo de estar donde estoy” (…)

“Siempre le digo a mi cuerpo activo, si no trabajamos en conjunto una institución no sale adelante. Nosotros estamos de paso acá, van a pasar diferentes dirigentes y bomberos. Nuestra idea es hacer siempre algo que quede y haga prosperar al pueblo. A principio de este año, nuestra idea era techar y armar la unidad de rescate, anoche terminamos de proba el sistema de agua y ha quedado, el techo lo hemos logrado y falta muy poco para que los proyectos que nos habíamos propuesto este año se concreten”.

“Es un orgullo para mi estar presente ante toda esta gente que inició esta institución. Agradezco que me haya confiado en dejarme a cargo de esta entidad, a la gente que cuando confió en mí y presenté mi comisión dieron un paso al costado y nos han guiado y han dicho estos jóvenes merecen continuar solos”.

En representación de la Municipalidad de Monte Caseros, Andrés Iztueta, Presidente del HCD, felicitó ante el público presente al cuartel en su aniversario y a todos los que día a día trabajan por la institución.

Acto seguido, se realizó un minuto de aplauso y toque de sirena para homenajear a todos los hombres y mujeres que formaron parte de la institución. De inmediato, representantes de la Federación Correntina de Bomberos hizo entrega de un presente.

Antes de finalizar el acto, las autoridades, miembros de la comisión y ex integrantes a realizar el descubierto de tres placas tres placas recordatorias, en homenaje a Pedro Baeza en reconocimiento a los guardias, al primer secretario administrativo Humberto Alejo Hernández y al primer presidente de la asociación Estanislao Benítez.

Fuente: montecaserosonline.com