Bomberos de la Tercera Compañía en Fresia reciben nuevo carro

Con presencia de autoridades bomberiles y de la comuna, la Tercera Compañía “Arturo Prat Chacón”, recibió su nueva unidad de emergencia para estar al servicio de toda la comunidad.

La nueva y moderna unidad, semi urbano, año 2021, chasis Mam TGM 18.320, 4×2, con capacidad de 4 mil litros de agua, viene a complementar las labores para enfrentar las diversas emergencias. Cuenta con bomba alta y baja con panel de regularización de presión automática y manual. La ceremonia de entrega y bautizo se realizó el pasado sábado 9 de abril en el Cuartel de la Tercera Compañía de bomberos, Arturo Prat Chacón, en la población Maine, y estuvo encabezada por la superintendenta del Cuerpo de Bomberos, Daisy España Nail; junto al ex superintente, Don Bernardo Espinoza; Director de la Tercera Compañía de Bomberos, Alcalde (s); Eduardo Rupallán, Concejales, Honorable Directorio General de Bomberos, bomberos y bomberas de todas las compañías de Fresia. Luego de agradecer en el discurso al Gobierno Regional por permitir materializar la llegada de la nueva pieza de material mayor, la superintendenta del Cuerpo de Bomberos, Deisy España Nail, explicó que:

“Esto es una iniciativa a nivel nacional que se gestó alrededor del 2012 aproximadamente, que era a través de un convenio con el Gobierno Regional y recursos de la Junta Nacional, poder organizar cuerpos de bomberos que tenían carros con más de 20 años de servicio o que nunca habían tenido un carro acondicionado. Desde ahí se gestó en un orden correlativo donde se armó por parte de la provincial y regional de bomberos y se vio a comienzos de 2018 donde se confirmó que iban a llegar dos carros a la comuna de Fresia”.

Por su parte, el Ex Superintendente y gestor en el proceso del nuevo carro de bomberos Don Bernando Espinoza, expresó que son:

“Más de 5 años de trabajo para conseguir que este carro llegue a la Maine, esto no solo lo hice yo, también una persona que no se ha nombrado el cual fue gestor de esta gestión, quien es Carlos Añazco que hoy día descansa en paz y está con nosotros, igual que Juan Santana tesorero general del Cuerpo de Bomberos. Cuando pasan los años nos olvidamos de las personas que ayudan y trabajan para que esto sea posible, yo les digo a las nuevas autoridades de bomberos que tengo la plena seguridad que van a pasar muchos años y no va a llegar un carro más nuevo que este. Estoy feliz porque era el último carro que se había gestionado conmigo como superintendente”.

El Director de la 3ra Compañía de Bomberos “Arturo Prat” de Fresia, Raúl Solís, comentó que:

“Hace muchos años que el carro se estaba gestionando para la tercera compañía, en un momento donde estaba Don Bernardo Espinoza y hoy día es un sueño, realmente importante para la Tercera porque con esto podemos seguir trabajando con más ganas y ayudar a la comunidad, somos pocos voluntarios pero con esta adquisición que nos llegó es importante para nosotros y muy felices en ese sentido”.

En la misma línea, Vecino del sector de la Maine, Jorge Turra, explicó sentirse muy: “Orgulloso que haya llegado una máquina nueva al cuerpo de bomberos de Fresia en la cual pertenece la Tercera compañía. Estuve muchos años en la tercera compañía y hoy día pertenezco a la primera compañía pero este orgullo está de muchos años gracias a las gestiones de don Bernardo Espinoza que fue un gestor principal en esto que vienen luchando por más de 8 años para que el carro de la tercera llegue a nuestra comuna”.

Además, Vecino del sector de la Maine, José Aguilar, agregó que: “Esto es un orgullo para Fresia, para la Maine y para la Tercera Compañía, es una hermosura de máquina que no me la imaginaba, ahora lo veo frente a mis ojos y es un orgullo para Fresia, los Bomberos y que Dios quiera que sea una buena máquina y la cuiden, además, de incentivar a la comunidad que se integren a la tercera compañía más gente, porque así es bonito y así se trabaja para crecer».

Fuente y foto: www.paislobo.cl