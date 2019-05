Bomberos de la ciudad de Encarnación quedaron sin cuartel

Encarnación.- La unidad del Cuerpo de Bomberos «Amarillos», de la ciudad de Encarnación, quedaron sin cuartel por una situación de crisis financiera. Los mismos se encontraban alquilando un local hace aproximadamente 5 años, sobre la calle Independencia Nacional y Cerro Corá.

Según informantes, los propietarios del local no quisieron renovar el contrato de alquiler y por ende solicitaron la disposición del lugar, situación por el cual quedaron sin la estación de Bomberos.

Con el trabajo en equipo de los voluntarios y móviles de rescate, los Bomberos iniciaron el día sábado, el desmantelamiento de tinglados en la propiedad, pero aún sin rumbo fijo.

«No es un desalojo, aclaramos» señaló el Capitán Carlos Rojas; Vice Presidente del Consejo Directivo, durante una reunión de carácter urgente llevada a cabo en la tarde de este domingo. «Nos vamos a quedar en la calle, no tenemos un lugar donde podamos estar, estamos viendo la manera de que los equipos complejos y de alto costo se pueda trasladar a viviendas particulares mientras veamos alguna alternativa que de momento aún no tenemos» señaló.

Los mismos, esperan un cumplimiento por parte de la EBY a un compromiso asumido hace más de diez años, donde luego de un acuerdo, se logró que el Cuerpo de Bomberos «Amarillos» sean considerados como afectados por el Proyecto de Terminación de obras.

“Lastimosamente no hay voluntad política por parte de la EBY, ya que hace mas 10 años venimos mendigando y pidiendo que se cumpla el acuerdo firmado que hasta la fecha no están cumpliendo y estar pidiendo a través de varias notas el pedido para nuestro cuartel como afectados que somos cuando estábamos en el ex ferrocarril y que hace quince años pusimos a conocimiento de ellos” expresaron.

