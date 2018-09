Bomberos de Benito Juárez sin energía eléctrica

Benito Juárez.- Son ya cinco días los que el Departamento de Bomberos de Benito Juárez se ha mantenido sin luz, por no poder pagar el recibo.

René Hernández Domínguez, comandante desde hace 16 años, recordó que tras los cambios en el tema de los ingresos y las leyes, la afectación se ha ido haciendo grande, manteniéndolos sin recursos y con necesidades.

“Seguimos con la carencia de mucho equipo, hay herramientas que no tenemos, estamos adquiriendo poco a poco con apoyo de otros departamentos. Llegó el recibo muy elevado, nos tienen como comercial la luz, para comercial no sale, somos una institución que vive del pueblo, esa tarifa no debería implementarse aquí”, señaló.

Las necesidades de equipo también se hacen presentes, dijo, y aunque aún hay poco de abasto en equipo, en pocos meses no habrá como salir adelante.

“Ya mangueras de una y media no tenemos, repartidores; equipos de aire, los que tenemos están obsoletos y batallamos. La manguera se usa en todos los servicios, ya no tenemos”, comentó.

Los apoyos gubernamentales se requieren al igual que la ayuda de los patronatos municipal y estatal, expuso, pues con el tema del reemplacamiento poco se podrá avanzar.

Aunque se cuenta con buenas unidades, los apoyos son necesarios, sobre todo ahorita que se mantienen sin luz.

“Están muy bajos los recursos, en las colectas no nos ha ido bien. Vamos a tener que ver qué actividad hacemos porque el recibo es de casi 10 mil pesos, es mucho; nomás tenemos un aparato y nomás se usa en la noche, muchas veces estamos afuera, se usa nomás el radio,

la tele. “Nos están afectando mucho los cambios, lo de las placas, aquí no hay recaudamiento”, añadió.Los cambios

Fue el 14 de febrero pasado cuando una modificación a la Ley de Hacienda fue votada y aprobada en torno a los ingresos de los cuerpos de Bomberos, fue el pasado 8 de marzo cuando fue publicada en el Diario Oficial.

En el esquema anterior de la ley, el Patronato Estatal de Bomberos recibía el recurso de las donaciones por concepto de reemplacamiento y licencias de conducir, y a las ciudades con población mayor a 100 mil habitantes les descontaban un 15% del total para apoyar a los municipios con población más pequeña.

En la modificación quedó integrado que cada departamento recibiría de manera directa los ingresos de sus municipios, sin importar su población.

Son justo 30 departamentos los que en Sonora cuentan con menos de 100 mil habitantes, y en donde los ingresos por el concepto de placas es mínimo.

