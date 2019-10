Bomberos amarillos invitan a ciudadanía a colaborar en colecta

Esta colecta es la única que emprende esta institución que cumple 41 años ininterrumpidos de servicio a la ciudadanía. Los bomberos acuden todos los días con sus más de 100 cuarteles, más de 200 móviles y sus 2.000 voluntarios a los servicios que son llamados a través de su central de alarma, cuyo número es el 132.

Los bomberos son una institución sin fines de lucro y de servicio voluntario, y es por esta razón que esta colecta es sumamente importante para poder cubrir sus necesidades de equipos, carga de combustible de sus autobombas y ambulancias con los que acuden a los llamados. En un recuento de los últimos 5 años, el CBVP acudió a 151.000 servicios. Los gastos que demanda el movimiento para los servicios son inmensos y para seguir adelante con el juramento de salvar vidas, bienes y al medio ambiente esta colecta es el soporte para todo el año para los diferentes cuarteles, explicaron.

“Acudimos a las calles con nuestras alcancías y sabemos que no es fácil para la ciudadanía colaborar con nosotros debido a los complejos problemas económicos por los cuales atravesamos como país, pero no podemos dejar de salir a pedir la ayuda de la gente porque es nuestra única chance de poder llegar a nuestro objetivo. Nadie nos obligó a ser bomberos, nadie nos exige serlo, por ende, no es tu obligación colaborar con nosotros, pero tu ayuda es de suma importancia para poder seguir haciendo nacer a niños en nuestras ambulancias, seguir adelante apagando incendios y acudir a salvar a los accidentados”, señaló Cristian Vázquez, del CBVP.

Explicó que la colecta convierte en bomberos a los que dan su aporte, ya que con sus buenas intenciones y ayudas se hacen presentes en los servicios que cubre el CVBP. “Somos tu familia los amarillos y cómo familias esperamos tu apoyo para seguir cuidando lo más importante de nuestro país, su gente”, dijo.

