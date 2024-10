Agredieron a una dotación de los bomberos voluntarios de Villa Atuel

Mendoza.- Una dotación de tres bomberos voluntarios de Villa Atuel fueron agredidos este domingo alrededor de la 1 de la madrugada en La Izuelina cuando respondieron a un llamado por un incendio en una vivienda.

El hecho sucedió incluso con la presencia de efectivos policiales de un móvil. Dos de los bomberos, Gustavo Araya y Nahuel Durán, fueron increpados por gente de la casa pero la peor parte se la llevó Araya, que tuvo que ser atendido en el centro de salud por golpes y una suba de presión arterial. Por esto radicaron una denuncia policial en la Comisaría 26 de Villa Atuel.

Jorge Neme, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Atuel, comentó a Info YA! que «se asistió a una vivienda, cuando se bajaron son agredidos a golpes de puño, a uno de los muchachos le pegaron patadas».

Consideró que la situación fue extraña porque «no vieron incendio, los muchachos dicen que sólo se sentía olor a humo».

Además, «primero las policías buscaron el lugar, no encontraron nada, hicieron ir y volver a nuestro móvil, todo en el camino, hasta que llegaron a La Izuelina, estaba el auto policial. Cuando se bajaron los agredieron al toque, no mediaron palabras. A uno de los muchachos le pegaron feo, todo delante de la Policía», aseguró.

Ante esta situación, Neme dijo que «yo como jefe del cuartel he dado la orden de que por el momento no se van a salir a incendios de viviendas, lo sentimos mucho pero nos tenemos que cuidar. Solamente vamos a ir a incendios forestales».

Justificó la drástica medida en que «no tenemos protección de nadie ¿Qué pasa si hubiese salido alguno con un cuchillo? No nos vamos a arriesgar, somos voluntarios, nosotros no cobramos nada, vamos a hacer un beneficio y resulta que salimos golpeados y después no podemos asistir a nuestro trabajo».

No obstante, los bomberos voluntarios siguieron trabajando y hasta la medianoche estuvieron apagando un incendio rural y durante este domingo también salieron a combatir un siniestro de campo.