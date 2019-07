Agredieron a bomberos por tocar la sirena para asistir a un incendio

Buenos Aires.- Un vergonzoso episodio se produjo en momentos en que la sirena de los Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen comenzó a sonar luego de que se recibiera el alerta de que una vivienda se estaba incendiando.

Mientras la sirena sonaba, un vecino que hace poco tiempo se encuentra viviendo a media cuadra del cuartel de Bomberos se acercó hasta la entidad para exigir de mala manera que la sirena deje de sonar. Su estado de exaltación lo llevó incluso a agredir e insultar al bombero que en ese momento se encontraba a cargo.

Desde las redes sociales el bombero Tomás Bruzzón expreso: “Triste, con bronca, impotencia y gran dolor. Así es como me siento desde las 00.00 del día de hoy, sábado 07/07. Siendo las 00.00 del día de hoy, se recibe una denuncia en nuestra central de emergencias por parte del despacho del 911 que nos alertaba sobre un incendio estructural en una vivienda defamilia. Como no es nunca de otra manera, el encargado de la guardia de bomberos en ese momento despacha la emergencia alertando por los diferentes medios de comunicación al resto de los bomberos: handy, teléfonos y sirena. Siendo las 00.01, con las alertas activas y los bomberos corriendo hacia el cuartel central para dar respuesta a la emergencia, se produce el hecho que a todos nos dejó anonadados. Un vecino se acerca a la guardia del cuartel y de manera agresiva increpa al bombero de guardia por el motivo “¡Me molesta la sirena! ¡Apagala!”

Ya siendo las 00.02 / 00.03 y con la sirena aún sonando, los bomberos llegábamos uno a uno al cuartel y nos encontrábamos con la triste y engorrosa situación. Como podíamos defendíamos a nuestro compañero, llamábamos a la policía, defendíamos nuestro cuartel, defendíamos nuestro juramento a salvaguardar vienes y vidas, y también resolvíamos la emergencia en medio de insultos y agresiones. Porque siendo las 00.05 la dotación salió a la calle a prestar el servicio de emergencia (La situación en el cuartel no terminaba, algunos respondimos en la emergencia y los demás se encontraban con la situación)”.

Seguidamente, el vecino comentó: “Ahora yo pregunto: ¿Tenemos necesidad de esto? Y ahora pienso. ¿Cómo sería poder tener la mentalidad tan fría como ese hombre e ir así contra servidores públicos que no dudarían ni un segundo en prestarle ayuda en algún momento de su vida si nos llegará a necesitar? Nosotros salvaríamos su vida con la nuestra, damos tiempo de nuestra vida, se lo quitamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros trabajos. ¿Y eso tan poco valor tiene para usted? Sabe una cosa señor, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante como siempre lo hicimos. Pero no vamos a agachar la cabeza ni para tomar impulso como se suele decir, por que el impulso nos lo da el resto de la gente que no son como usted y valora nuestra labor”.

Fuente: laopinion.com.ar