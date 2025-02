Advierten sobre estafas con colectas para bomberos de Neuquén

Mientras los brigadistas continúan combatiendo el fuego en el Valle Magdalena, algunas personas de buena fe han impulsado colectas solidarias. Sin embargo, la Federación advirtió que también hay quienes se aprovechan de la situación para cometer estafas, solicitando dinero o elementos en nombre de los bomberos sin autorización oficial.

El secretario de la Federación, Lorenzo Lorente, explicó que si bien hay iniciativas con intenciones genuinas de colaborar, también se detectaron casos de engaño. “Hay gente que obra de buena fe y quiere ayudar con los equipos de emergencia, pero otras personas utilizan ese argumento para cometer estafas”, señaló. Ante esta situación, solicitó a la comunidad abstenerse de realizar donaciones hasta que haya una comunicación oficial sobre necesidades concretas.

Desde la Federación aclararon que, una vez que se controle el incendio, el gobierno y las instituciones correspondientes evaluarán los daños y determinarán si se requiere ayuda de la comunidad. “Por el momento, en lo que respecta a nuestra intervención en el Valle Magdalena, no hemos solicitado ningún tipo de colaboración”, afirmó Lorente.

A través de un comunicado, la Federación enfatizó que “no se ha solicitado ninguna colaboración” y que la institución “no avala ni respalda pedidos o campañas de recolección de elementos” para combatir el incendio en la zona lacustre de Neuquén. También remarcaron que cualquier necesidad será informada oficialmente por los canales correspondientes, para evitar confusión y prevenir posibles fraudes.

En la misma línea, desde la entidad recordaron que los bomberos voluntarios de Neuquén cuentan con el equipamiento necesario gracias al trabajo federativo y a los fondos que reciben mediante leyes nacionales y provinciales. “Gracias a estos recursos, disponemos de la indumentaria y los elementos adecuados para la intervención en incidentes de distinta naturaleza”, detallaron en el comunicado.

Además, aclararon que la contención del incendio no está limitada por la falta de implementos, sino por factores externos. “La extinción del fuego no depende de la falta de equipamiento, sino de la naturaleza misma del siniestro, de las condiciones climáticas y del terreno”, afirmaron. Por esta razón, insistieron en que no es necesario realizar colectas en este momento.

La Federación pidió a la comunidad mantenerse alerta ante cualquier pedido de donación relacionado con los incendios en la región. “No se debe atender a campañas que, con buena o dudosa intención, se ponen en marcha, en las que incluso se llega a solicitar dinero”, advirtieron. En caso de detectar una posible estafa, recomendaron denunciarla ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, los equipos de bomberos y brigadistas continúan trabajando en el control del fuego en el Parque Nacional Lanín. Se espera que, una vez superada la emergencia, se realice una evaluación de daños para determinar si es necesario algún tipo de asistencia por parte de la comunidad.