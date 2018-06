Buenos Aires.- El miércoles 6 de junio se festejaron los 20 años del destacamento Nº 1 de Loma Negra, con la presencia de personal del Cuartel Central y de los destacamentos de Sierras Bayas e Hinojo, los consejeros Rosetti y Linder, el vicepresidente el Sr. Hugo Fayanas, los ex jefes de destacamentos como los Ctes. My. Julio Kolman, Javier Domínguez, comandante de reserva Marcelo Petehs y el sub comandante de reserva Marcelo Rodríguez.

En una ceremonia que comenzó con la presentación del personal formado frente al destacamento, al comandante mayor Héctor Hoyos, para luego pasar al salón de reuniones a degustar de una empanadas y tortas que el mismo personal hizo.

Antes del brindis el jefe del Cuerpo Cdte. Gral. Raúl Ferreira se dirigió a los presentes resaltando “que muchos de los aquí presentes somos parte vivientes de esta historia, ya que vimos nacer, crecer y consolidarse a través del tiempo al destacamento. Una obra soñada en los años 70, y plasmada en 1998 durante la jefatura de Cdte. My Hoyos y la presidencia de Roque Parra, con el claro objetivo de descentralizar equipos y darles celeridad a las intervenciones, objetivo que se cumplió con creces, y nuestra institución se supo enquistar en la sociedad e instituciones lomanegranses.

Hoy con veinte años de experiencia en el personal, los insto a seguir capacitándose y cumplir un excelente servicio como lo vienen haciendo. Gracias por demostrar responsabilidad y compromiso en su tarea específica, quiero felicitar a sus familias por acompañar esta vocación y al Consejo Directivo por tener proyectos y a través de ellos mejorar el servicio.”

Luego tomaron la palabra el vicepresidente Hugo Fayanas, agradeciendo la tarea realizada por los bomberos del destacamento, y el cte. My Hoyos (quien lleva su nombre el dest.) e hizo una breve historia de la fundación del mismo y agradeciendo a la Institución tamaña decisión de los dirigentes por haber puesto su nombre en el destacamento.

Mas tarde cada uno de los ex jefes del dest., realizaron una breve historia de los que les tocó cuando estaban al frente del mismo, coincidiendo todos en estar siempre a disposición de éste.

También acompañaron este humilde acto el 2º jefe de Cuerpo Cdte. My. Marcelo Menchaca, los oficiales Jorge Del Rio, Sebastián Ullman, Carlos Santillán, Gustavo Palermo, Raúl Torres y el actual jefe del destacamento el oficial Juan Gabriel Belgrano.

En la actualidad el destacamento cuenta con una dotación de 18 hombres todos hijos de la localidad, con un promedio de 90 salidas anuales y una amplia jurisdicción que donde encontramos gran cantidad de industrias, talleres, gran extensión de campo con cerros, caleras y cementera, lo que marca hoy más que nunca la importancia de contar con bomberos en el lugar ganándole al tiempo de respuesta, con lo cual si su capacidad operativa se viera sobrepasada por la magnitud de cualquier emergencia, serán apoyados inmediatamente por el cuartel central y el resto de los destacamentos.

“Por todo esto le pedimos a la comunidad de Loma Negra nos siga apoyando con el fin de seguir creciendo, sosteniendo y equipando para brindar una mejor respuesta, gracias a todos.” Cte. Gral Raúl Ferreira, jefe del Cuerpo.

Fuente: bomberosdeolavarria.org.ar