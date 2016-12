Los bomberos voluntarios, muy molestos con USO

No muy bien han sentado las declaraciones vertidas en el sindicato USO en Soria sobre la actividad que desarrollan los voluntarios de bomberos en los cinco parques comarcales que existen en Soria. Las cinco agrupaciones, que agrupan a cerca de un centenar de personas dan contestación a las declaraciones publicadas por parte del sindicato que encabeza en la provincia Federico Laguna.

La carta enviada al director de SoriaNoticias, es literalmente, como sigue:

“En contestación a la carta remitida a los medios de comunicación por parte del sindicato USO y firmada por el ‘señor’ Federico Laguna, en el colectivo de bomberos voluntarios de la provincia de Soria, en el cual se engloban los parques de Almazán, Burgo de Osma, Ólvega, San Esteban de Gormaz y Ágreda, queremos dejar constancia nuestra indignación y sorpresa al ver la manera tan rastrera e indignante que dicho sindicato y en concreto este personaje que la firma, defiende los intereses del colectivo de bomberos profesionales”.

“En referencia al escrito decir que es muy ruin y miserable poner en duda el trabajo desinteresado del voluntariado de bomberos y su altruismo, y ni decir tiene, que es indignante que se ponga en duda la adjudicación de la mención especial que fue recibida por parte de la Junta de Castilla y León el pasado mes”.

“Queremos dejar claro que el escrito al que se está haciendo mención es un cúmulo de mentiras dichas a conciencia para hacernos daño. Queremos dejar claro nuestro respeto y profunda admiración que tenemos a los bomberos profesionales y su trabajo, pero con actitudes y escritos como el anteriormente mencionado hacen un flaco favor al reconocimiento de los bomberos profesionales y su labor”.

“No podemos pasar por alto la mención en la que se dice que los bomberos voluntarios no acuden a las salidas, no cogemos los teléfonos etc., siendo esta la mayor de las mentiras ahí mencionadas. Es curioso que se haga esta afirmación, igual era bueno que preguntaran a las familias, empresas, negocios de autónomos que cierran por acudir a las salidas que dicen que no vamos… Mentiras, todo mentiras. Todos tenemos nuestras vidas y trabajos que dejamos para ayudar a los demás. Menos mal que la ciudadanía conoce nuestra labor en profundidad y no tenemos que dar más explicaciones en ese sentido. Simplemente decir que, para no coger como dice este personaje el teléfono, acudimos a más de 400 salidas anuales”.

“También se cita a nuestro representante político en Diputación, del cual esperamos una defensa firme de nuestro colectivo”.

“En definitiva, el colectivo de bomberos voluntarios, queremos dejar constancia de la indignación y enfado ante actitudes como éstas, fruto simplemente del querer aparentar y querer darse a conocer de la manera más ruin y miserable posible, que es meterse con los voluntarios para defender algo totalmente lícito, como es la mejora laboral de los bomberos profesionales”.

“Por último pedimos al sindicato una rectificación sobre este escrito y sus formas”.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALMAZÁN

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EL BURGO DE OSMA

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ÓLVEGA

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ESTEBAN

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ÁGREDA

fuente: sorianoticias.com