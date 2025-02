Bomberos de El Maitén luchan por renovar camión del año 1964

Los bomberos voluntarios de El Maitén enfrentan serias dificultades para renovar su camión de emergencias, un Mercedes Benz 1113 4×4 del año 1964, que sigue en servicio a pesar de su deterioro. La unidad es crucial para el combate de incendios forestales y la protección de la comunidad, pero su antigüedad y falta de mantenimiento adecuado ponen en riesgo a los voluntarios que la operan.

Sonia Leiva, jefa del cuartel de bomberos, explicó las dificultades que enfrentan para mantener operativo el vehículo. «El móvil es viejo y no cuenta con toda la seguridad que debe tener el bombero al momento de salir», señaló con preocupación.

A pesar de los esfuerzos constantes por reparar la unidad, los bomberos aseguran que ya no es posible seguir dependiendo de ella. «No se puede seguir saliendo con eso porque no cuenta con ninguna seguridad para el bombero», agregó Leiva. El camión, con capacidad de 3.000 litros de agua y equipado con una bomba de alta presión, ha sido fundamental en incendios recientes en la cordillera y en Epuyén.

Un llamado a la solidaridad

Ante la falta de recursos, los bomberos de El Maitén piden ayuda a la comunidad, empresas y autoridades para poder renovar su unidad de interfase. «Queremos que alguien nos dé una mano con esto. No es que la comisión no esté trabajando, pero no se puede continuar así», declaró la jefa del cuartel.

Los cuarteles de bomberos voluntarios reciben subsidios nacionales y provinciales una vez al año, pero estos fondos están destinados a la compra de materiales y mantenimiento del cuartel, no a la adquisición de vehículos. Además, la localidad de El Maitén ya no cuenta con la tasa municipal destinada al servicio de emergencias, lo que agrava la situación económica del cuartel. «Recibíamos $1.200.000 de la tasa municipal, que iba a gastos de insumo y combustible. Ahora no contamos con eso», detalló Leiva.

Para recaudar fondos, los bomberos han organizado ventas y eventos solidarios, logrando hasta el momento reunir $552.000. Sin embargo, esta cifra está lejos del monto necesario para adquirir un nuevo camión. «Hacemos ventas y todas esas cosas para poder comprar lo que necesitamos», explicó Leiva.

Un pedido urgente

Con 15 años de servicio y 6 como jefa de bomberos, Sonia Leiva describe la situación como «desesperante» y advierte que seguir operando con el camión actual representa un peligro latente. «Salir en estas condiciones es un riesgo, y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Agradezco a Dios que no nos ha pasado nada», expresó.

Asimismo, la jefa del cuartel señaló que la falta de visibilidad de El Maitén en comparación con otras localidades turísticas dificulta la obtención de ayuda. «El Maitén está alejado de la Ruta 40, la gente no viene porque estamos a un costado de la zona turística. No tenemos tanta visibilidad como el resto», afirmó.

Pese a las gestiones realizadas ante el Municipio y el Concejo Deliberante, aún no han recibido respuestas concretas. «Sentimos como que no importamos, como que no existimos. Solo nos recuerdan cuando pasa algo», lamentó Leiva.

Ante la falta de respuestas oficiales, los bomberos de El Maitén siguen confiando en la solidaridad de la comunidad para lograr el objetivo de renovar su camión y continuar prestando su servicio con las condiciones de seguridad necesarias.