Una bombera denunció por intento de abuso de un funcionario

Una bombera voluntaria de la localidad de Caviahue denunció por intento de abuso a un funcionario municipal, con diferentes cargos, que estaba como responsable del área en momentos en que buscaban a la pequeña de ocho años desaparecida en el lago.

“Estábamos trabajando juntos en el lago Caviahue en la búsqueda de una niña desaparecida, y este funcionario que nos tenía bajo su cargo, me llevó al balcón de bomberos y ahí me agarró de atrás, le pegué un codazo, volvió a intentar y salí corriendo”, relató a LU5 la bombera voluntaria Anahí, quien reside junto a su esposo, también bombero, en esa localidad desde hace cinco años.

La víctima dijo que el funcionario tiene varios cargos en el municipio y que está a cargo de Bomberos Voluntarios y es autoridad en Defensa Civil. La mujer radicó la denuncia en Zapala hacia fines del pasado mes.

“En ese momento me subí a la camioneta como si nada hubiese pasado. No entendía ni siquiera por qué subí a la camioneta. Volvimos al lago donde estaban buzos de prefectura, había llegado el intendente, podría haber hecho un escándalo, en ese momento decidí que no. Mi función ahí era de bombera”, explicó Ismael.

Contó que desde ese día aún no ha podido a desempeñarse como bombera. “La verdad es que no sabía cómo afrontar la situación”, admitió la mujer.

Según relató, el episodio tuvo lugar el 7 de enero y recién el 22 radicó la denuncia, luego de que el supuesto agresor junto a su esposa se presentara en la casa de Anahí.

“Llegó a mi casa con su esposa, me piden hablar de la situación, pensando que me iba a pedir disculpas los hago pasar. Hasta ese momento no había hecho la denuncia. Me empiezan a gritar. Le dije: ´Mirame a la cara y decime que no me tocaste, no lo podía creer´”, relató la mujer.

“Una naturaliza que te puedan tocar aunque no quieras, más en un pueblo pequeño y está mal. Nadie se puede meter con nadie, pasamos los límites constantemente, de la violencia, de la falta de respeto, de la ética de la moral”, sostuvo la bombera quien luego de ese incidente radicó la denuncia en la justicia.

La mujer se lamentó que desde la Municipalidad de Caviahue-Copahue no le hayan hecho un sumario administrativo al funcionario. Le dijeron que esperarán a que la Justicia se expida. “Luego me dijeron otras mujeres de la localidad que les manda mensajes a la 1 de la mañana diciéndoles lo lindas que están. Tiene muchos cargos pero ya no tengo miedo”, aseguró la bombera.

fuente: www.lmneuquen.com