Tres mujeres entran al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla

Barranquilla.- El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla además de recibir ayer una nueva sede en la carrera 38 con la calle 17 y una máquina de desplazamiento rápido de 1.000 galones de capacidad, tuvo el estreno en su equipo de 30 bomberos, de los cuales tres son mujeres, las primeras que se vinculan a la institución en sus 89 años de historia.

“Somos igual o estamos más capacitadas que un hombre”, coincidieron Shelika Charris, Julieth Machado y Elvia De la Rosa al ser consultadas sobre su ingreso al organismo.

La menor de las tres es Shelika, con tan solo 19 años. Ella, a pesar de haber terminado un curso técnico en salud oral en el Inca, prefirió seguir los pasos de su padre y se vinculó al organismo de salvamento.

“Mi papá, el teniente Gonzalo Charris, hace parte del Cuerpo de Bomberos y fue uno de los motivos que me inspiró a realizar el curso para ejercer esta profesión, que decidieron aceptar ahora mujeres”, afirmó Charris.

Aseguró que su padre le comentó de la carrera, “le sonó la idea” y decidió aprovechar la oportunidad. “Él nunca me exigió que la escogiera, yo fui quien tomó la decisión, me quedó gustando y aquí estoy hecha una bombera”, manifestó Shelika Charris.

Explicó que durante los cuatro meses que dura el curso hicieron dos pruebas físicas que consistían en simulacros de incendios en distintas circunstancias en el patio central del cuerpo bomberil y la realización de pruebas teóricas, relacionadas con leyes y ejemplos de anteriores emergencias en la ciudad y el mundo.

“Al principio si me daba miedo ese tipo de cosas, pero a medida que avanza uno el proceso se le va quitando”, sostuvo la joven de 19 años.

La mujer cree que con la incursión de ellas tres en el organismo de socorro aportan para acabar con el machismo en el país. “A nosotros nos capacitaron para hacer lo mismo que un hombre, yo creo que tengo las capacidades y hasta podría ser mejor que ellos. Todo va en lo que uno se crea”, manifestó.

Hijos orgullosos

Por sentir que tiene mística y vocación, Julieth de Jesús Machado Aya, de 25 años, decidió ingresar al Cuerpo de Bomberos.

Machado también es hija de un “héroe”, que actualmente se desempeña como motorista, encargado de conducir una de las máquinas de bomberos.

A diferencia de sus dos compañeras, ella ya ha ejercido la profesión en el cuerpo bomberil de Malambo.

“Hice el curso a principio de año y me quedé como voluntaria porque me gustó. Ya he tenido varias emergencias, de las cuales una fue muy dura: un incendio hace dos meses en un aserradero en una madrugada en la vía a Caracolí, que duró más de cuatro horas el poder controlarlo y acabarlo”, manifestó Julieth de Jesús Machado.

La mujer tiene un niño de 8 años, que dice sentirse orgulloso por la profesión de su madre. “Yo lo pongo a ver la serie Chicago Fire y se emociona por todo lo que hago. Es más, dice que cuando sea grande quiere ser médico y también bombero”, anotó.

Por su parte, Elvia De la Rosa Cuello, de 35 años, escogió este camino porque le llamaba la atención. Le dijeron que sí podía ser el curso y se vinculó de inmediato.

“Uno aprende mucho y aprender a valorar más la vida en esta profesión”, indicó Elvia De la Rosa.

El otro motivo por el que ingresó al Cuerpo de Bombero es su niño 10 años.

“Se pone contento cada vez que le digo qué hice en el día y me felicitó hoy (ayer) por todo el proceso que he tenido durante los últimos cuatro meses”, puntualizó De la Rosa.

fuente y foto: www.elheraldo.co