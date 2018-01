Santa Cruz inaugura primer centro estratégico contra incendios

El lugar emplazado a ochocientos metros de altura, en una zona que cuenta con dos piscinas de 80 mil litros, helipuerto y caminos de acceso rápido que permiten el re abastecimiento a través de camiones

Santa Cruz inauguró el primer centro estratégico de combate de incendios en el país y el alcalde de la comuna hizo un llamado a las autoridades centrales a no seguir escondiendo la realidad sobre la escasa prevención y preparación para los siniestros en todas las regiones del país. “Están tapando el sol con un dedo. La CONAF y el gobierno central saben perfectamente que dependemos de un milagro para que ésta no se convierta en una temporada con una siniestralidad mayor incluso que la del año pasado. Contratar brigadistas no es la solución tal como lo han abordado hasta ahora”, señala el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo.

El edil inauguró la primera etapa del centro estratégico que empalmado a 800 metros de altura cuenta con un helipuerto con capacidad para albergar dos helicópteros y una piscina con capacidad de 80 mil litros para enfrentar los siniestros que pudieran afectar a Santa Cruz y comunas aledañas como Nancagua, Pumanque, Lolol y Palmilla. El lugar además cuenta con iluminación adecuada para operaciones nocturnas y está cerca de terminar la construcción de la segunda piscina que debiera estar lista antes de final de enero

El depósito de la piscina de 80 mil litros sirve para intervenir durante unas ocho horas con total independencia las zonas atacadas por el fuego. Los helicópteros pequeños tienen baldes entre 500 y 700 litros, los medianos entre 1200 y 1500 y los grandes van entre los 1800 y como tope los 2500 litros. “Tenemos suficiente autonomía para lograr varios vuelos de helicóptero y lo mejor es que podemos reponer la piscina también con mucha rapidez”, cuenta el alcalde.

Según Arévalo, la “reposición de agua no es difícil hacerla porque se sube al cerro por un camino de 3 kilómetros especialmente construido para que puedan acceder los camiones aljibes que llevan el agua de reposición en caso de un incendio de gran magnitud”.

La queja de Arévalo es que el “gobierno en lugar de construir este tipo de infraestructura en zonas estratégicas ha optado por otras medidas parche que no atacan el tema de fondo. Este año por la sequedad de la hierba, debido a los siniestros del año pasado, está el caldo de cultivo perfecto para la propagación de grandes incendios, pero muchos prefieren seguir trabajando amautermente y no profesionalizar los mecanismos de prevención y resolución de siniestros”, sentenció.

