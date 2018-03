Polémica por un agregado al impuesto municipal para los Bomberos

Buenos Aires.- En las últimas semanas, algunos vecinos comenzaron a preguntarse sobre un agregado en el impuesto municipal. En la boleta, figura un recuadro con la siguiente leyenda: “La presente liquidación contiene $7 destinados a los Bomberos Voluntarios”.

Rubens Lartigue, presidente de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, habló con El Diario Sur y contó que este importe se aplicó debido a los problemas que tienen para financiarse.

“Nosotros nos financiabamos a través de las rifas, pero la gente ya no las compra. Si el municipio no nos daba esta asistencia el cuartel estaba quebrado, no alcanzaban los recursos para mantener los gastos”, expresó.

El distrito cuenta con cuatro cuarteles y un cuerpo de 130 bomberos, los cuales tienen que estar dotados de unidades y una vestimenta especial. Debido a que los elementos son importados, el equipamiento de cada bombero ronda los 4500 dólares y tiene una duración de entre 5 a 10 años.

Además, los cuarteles cuentan con 15 cuarteleros que están de guardia en cada uno de los cuarteles, y personal administrativo, los cuales son rentados. “Todo esto nos produce un gasto de 500 mil pesos por mes”, dijo Rubens.

Por otro lado, los Bomberos Voluntarios necesitan construir dos cuarteles más, en la zona este y oeste del municipio, para tener una mayor cobertura y poder acudir rápidamente ante un siniestro, y también buscan adquirir nuevas unidades para mejorar su servicio.

“Le pedimos a los vecinos que nos sepan escuchar, que colaboren con nosotros, estamos para ayudar a la población. Está difícil nuestra situación”, sentenció el presidente.

fuente y foto: www.eldiariosur.com