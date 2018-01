Piden que el aumento de efectivos se cubra con horas extras

El portavoz de la plantilla de los bomberos de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, David Rico, ha lamentado que finalmente el Gobierno central no autorizara el aumento de efectivos previsto en el presupuesto de 2017 del ente, con aportaciones hechas por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la comarca y la Diputación. En cualquier caso ha reclamado que, para que el servicio se preste según las necesidades reales de la zona -2017 se ha cerrado con más de 2.000 salidas, recuerda- se garantice la disponibilidad de personal con horas extras de los trabajadores actuales, contando siempre con una doble salida para el parque de Mairena del Aljarafe. Es decir, que haya efectivos suficientes para que se puedan atender dos emergencias a la vez.

Para ello, según Rico, es necesario que haya, como mínimo, seis bomberos por turno en el parque de Mairena del Aljarafe y otros tres en el de Santiponce, que también gestiona la Mancomunidad. Se trata de los servicios mínimos que están funcionando en la actualidad para cubrir el previsible aumento de incidencias durante la celebración y los desplazamientos de las fiestas navideñas, si bien está previsto que sólo se mantenga hasta el 15 de enero.

Se trataría, según recordó, de una medida provisional, ya que a lo largo de este año comenzará a funcionar el Consorcio Provincial de Bomberos, la nueva fórmula de la Diputación para gestionar este servicio básico. Hasta ahora, y además de con su parque y personal propio, la Diputación lo hace firmando convenios de colaboración con otros municipios o mancomunidades que tienen bomberos, para que cubran a municipios de menos de 20.000 habitantes de sus respectivas comarcas, una fórmula que se ha demostrado poco eficaz porque precisa de mayor coordinación.

En tanto que arranca el Consorcio, el plan de bomberos para la provincia sólo ha previsto que la guardia mínima en la Mancomunidad del Aljarafe sea de cinco bomberos, más dos localizables, lejos de esos números que, según la plantilla, son necesarios.

El aumento de la plantilla anunciado para 2017 no ha sido posible por las limitaciones del Estado, que sólo permite cubrir plazas vacantes de servicios básicos, pero no aumentar el gasto en personal. Tras varias cartas en las que la Subdelegación del Gobierno rechazaba la petición de la mancomunidad, los alcaldes, de distinto signo, se reunieron con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que se comprometió a estudiar una solución técnica en este caso, que no se ha concretado. El presupuesto preveía sacar siete plazas de bombero en 2017, una de jefe de servicio y otra de jefe para el parque para Santiponce.

fuente y foto: diariodesevilla.es