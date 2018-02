Nueva comisión de Bomberos detectó graves irregularidades

La Pampa.- La autobomba donada por la Embajada de Japón en el año 2013: podrían perderla por no ponerla a nombre del cuartel. Una deuda de 60.000 pesos en la estación de servicio YPF le impide cargar combustible a través de una cuenta corriente. No hay un peso en la cuenta.

Dos camionetas que no están a nombre de los bomberos, una autobomba donada que es reclamada por la Embajada de Japón, deuda en comercios de La Adela y Río Colorado y vestimenta sin homologación son algunas de las irregularidades que encontró la nueva comisión directiva de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de La Adela.

La presidenta de la nueva comisión, Gladys Neto, detalló algunas de las irregularidades que encontraron. “Los que asumimos lo hacemos de corazón. Estamos encontrando todo de a poco. Todavía no pudimos empezar a funcionar. La comisión anterior estaba en falta, es como una traición a todo el pueblo porque el cuartel de Bomberos lo necesitamos todos”, apuntó.

La Adela está 280 kilómetros al sur de Santa Rosa, a la vera del río Colorado. Un puente lo separa del pueblo rionegrino de Río Colorado. Desde el año 2005, la Asociación Civil Bomberos Voluntarios está en marcha. Siempre tuvo como presidente al comisario retirado Mario Echevarría. En el verano del año 2017 se quemaron unas 500.000 hectáreas en el Departamento Caleu Caleu. Ahora se sabe que los bomberos estaban totalmente desprotegidos: las dos camionetas, una autobomba (donada por la Embajada de Japón) no tiene sus papeles reglamentarios a nombre de la Asociación Bomberos Voluntarios de La Adela y el equipamiento que utilizaban no estaba homologado, es decir, ante un siniestro no tienen cobertura del seguro.

Nueva comisión

La nueva comisión directiva fue elegida el 22 de diciembre pasado. Neto fue electa presidenta. “Pero nos encontramos que los balances de 2014 a 2017 no estaban aprobados. Recién hace una semana, nos llegó el papel de Personería Jurídica autorizando la nueva comisión”, explicó.

Cuando llegaron no había ni un peso en tesorería. Y deudas en varios comercios de La Adela y Río Colorado.

“Los seguros de las camionetas los pagamos con nuestro dinero. Pero no hay papeles ni de las dos camionetas, ni de la autobomba (donada por la embajada de Japón) ni de la lancha a nombre de los Bomberos de La Adela”, afirmó.

Las irregularidades eran tantas que Neto reveló algo que ocurrió en el año: la Federación de Bomberos Voluntarios estuvo a punto de cerrar el cuartel. “Nosotros teníamos un objetivo cuando nos votaron: teníamos que sacarlo adelante. Se necesita que el cuartel esté funcionando. Asumimos por una emergencia”, afirmó.

Aunque recibieron la aprobación de la comisión directiva de parte de Personería Jurídica, aun no tiene la aprobación del Banco Nación para manejar la cuenta. “Los seguros de las camionetas están saliendo de nuestro aporte”, remarcó Neto.

Debido a la falta de aprobación de los balances, durante el año 2017 no ingresaron al cuartel ni fondos provinciales (por 440.000 pesos) ni los recursos de la Federación de Bomberos (por 990.000 pesos).

En la YPF de La Adela hay una deuda de 60.000 pesos. El cuartel de Bomberos ya no tiene cuenta corriente ni le suministran combustible. En los últimos incendios rurales, el combustible provino de donaciones de los productores afectados.

Donación y reclamo

Hace cinco años, la embajada de Japón donó una autobomba al Cuerpo de Bomberos de La Adela. Aun no se hizo el trámite en el Registro Automotor para ponerla a nombre del cuartel. “Cuando le pedimos los papeles a la anterior comisión, nos trajeron una fotocopia escrita en japonés una parte y otra traducida”, explicó.

La inscripción en el Registro Automotor de Guatraché no se hizo. “Ahora, la Embajada nos dice que nos va a sacar la autobomba”, afirma Neto.

Uno de los problemas que tiene la autobomba es que no tiene seguro. Además, tiene el volante del lado derecho. La anterior comisión dijo que se podía hacer la adaptación, pero nunca lo mandó a reparación.

“La autobomba está saliendo, pero no tendría que salir. No tiene ni seguro hoy en día”, reconoció Neto.

fuente y foto: www.eldiariodelapampa.com.ar