Vecinos molestos por la sirena de los camiones de bomberos

A pesar de que la sirena que tiene el cuartel Central N°8 de Bomberos de Centenario para convocar a los voluntarios se dejó de usar hace tiempo, algunos vecinos que viven cerca de las instalaciones de calle Atahualpa Yupanqui están molestos por la sirena de los móviles cuando salen hacia a una emergencia.

Al respecto el oficial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, expresó “La queja la recibimos con mucho respeto, la describieron a través del Facebook de bomberos. Más allá de que puedan tener razón a lo que genera el ruido de nuestra sirena es la de los vehículos, no la del cuartel ya que nosotros tenemos 3 formas de convocar al personal, lo hacemos por vía telefónica, equipos de radio y una aplicación exclusiva que envía el aviso y quienes van llegando al cuartel.

Nos movilizamos con aviso sonoro y lumínico por una cuestión de seguridad del personal y porque vamos a una emergencia, a pesar de que en la madrugada hay poco tránsito, nosotros debemos respetar los semáforos y las leyes como cualquier hijo de vecino, pedimos paso en la esquinas de esa forma.

Si la emergencia no amerita el uso de sirenas no las usamos, cuando hay un incendio de pastizales a veces no hay riesgo, pero otras muchas nos alertan de que está a un metro de una casa, llegamos lo más rápido posible y estaba a 50 o 80 metros. La clasificación que hace la gente puede o no estar acertada o equivocada, cuando uno cree que está en riesgo la vida de una persona corremos por eso.

Es lo mismo para las ambulancias es imposible pedir que no se usen las sirenas.La Ley N° 2449 de Tránsito es la que no rige en cuanto a la forma de trasladarnos y la forma de identificación de los móviles, de forma federativa y reglamentaria se nos pena en caso de hacer un mal uso de las señales.

Muchas veces no nos queda otra opción que circular por calle Honduras en horas pico cuando hay emergencias en el Casco Viejo, ante la congestión de tránsito que hay entre la segunda y tercera rotonda de la Ruta 7.

