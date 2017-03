Ni una mujer en la última promoción de Bomberos

Barcelona.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado hoy que no haya una sola mujer entre los 59 miembros de la última promoción de Bomberos de Barcelona, que hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, han recibido sus diplomas y galones. “Todos son chicos y no hay una sola chica. No debería ser así. No es normal”, ha señalado la alcaldesa en el acto de bienvenida a la nueva promoción y de entrega de medallas con motivo de la fiesta del patrón de los Bomberos, San Juan de Dios.

Para la alcaldesa, tanto esta celebración patronal como la del Día de la Mujer deben servir también para hacer “autoexamen y autocrítica como institución”. Según Colau, la ausencia de mujeres en esta promoción “tiene que ver con un problema de origen, que es que muy pocas mujeres se presentaron” a la convocatoria. Para “subsanar esta anomalía” ha anunciado que el ayuntamiento tomará medidas para animar a que en nuevas convocatorias de Bomberos y Guardia Urbana se presenten más mujeres.

fuente: www.elpais.com