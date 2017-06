Se hacen pasar por bomberos para pedir dinero

Regeneración.- Ismael Figueroa Flores, Secretario General del Sindicato del Cuerpo de Bomberos emitió una alerta a la ciudadanía respecto a una banda que se dedica a defraudar a personas solicitando dádivas a través de falsos sorteos y rifas utilizando logotipos y papelería falsos del gobierno capitalino.

Explicó en entrevista que los supuestos bomberos operan principalmente en sitios de amplia concentración y regularmente se presentan uniformados para dar mayor confianza a sus víctimas.

En conferencia de prensa el secretario general del Heroico Cuerpo de Bomberos Ismael Flores, denunció que personas uniformadas de bomberos hacen la solicitud de cooperación a la ciudadanía y les piden que acudan a la Central de Bomberos o en la estación de la delegación Benito Juárez principalmente, a reclamar el premio, sin que el Heroico Cuerpo de Bomberos tuviera conocimiento de ello.

“Ha aumentado el número de personas, ahora acuden cerca de 10 personas diariamente a reclamar el supuesto premio, los estafadores se presentan en las calles, en paraderos, negocios y es imposible poder detectarlos. La gente debe saber que esto es un fraude” dijo Ismael Flores.

Informó que hasta el momento no han interpuesto una denuncia para darle seguimiento jurídico al tema, y dijo desconocer si se trata de bomberos en activo o en retiro, sin embargo, calculan que la estafa que realiza esta pandilla puede ascender hasta 100 mil pesos mensuales.

Los oficios que son utilizados para estafar, de los cuales Excélsior tiene una copia, cuentan con el logotipo oficial del Gobierno de la Ciudad de México, incluso también se plasma el logotipo de la administración capitalina anterior, ahí se señala que los premios son otorgados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también se le pide a la ciudadanía votar por el Partido de la Revolución Democrática en las elecciones presidenciales de 2018.

Ismael Flores denunció un segundo fraude por parte de un hombre que se hace pasar por bombero voluntario y pide cooperación para continuar haciendo labor, mismo al que ya presentaron ante una agencia del Ministerio Público en Tlalpan sin que fuera consignado, debido a que su uniforme no fue adquirido por el cuerpo de bomberos de la Ciudad.

Aquí en la Ciudad de México no hay bomberos voluntarios, todos tienen un contrato colectivo de trabajo y todos tienen recursos como combustible y herramientas para realizar su trabajo, no hay razón para pedir cooperación a la ciudadanía, eso es un fraude, nosotros que sí tenemos carencias no hacemos ese tipo de peticiones” señaló Ismael Flores.

fuente y foto: regeneracion.mx